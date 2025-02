Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta, agradable paseo en Madrid tras las imágenes con Tom Cruise en San Valentín

Ana de Armas (36 años) se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana tras ser fotografiada en Londres junto a Tom Cruise (62) disfrutando de una acogedora velada el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín. Una noticia que ha dado pie a muchos a especular sobre una posible relación.

Discreta en lo que respecta a su vida privada, la actriz ha sido captada a primera hora de este lunes, 17 de febrero, por las calles de Madrid. Algo molesta, Ana ha evitado realizar declaraciones al respecto. "Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar vosotros no. No tengo nada que decir", ha apuntado la intérprete ante las cámaras de Europa Press.

Además de negar los hechos, unas imágenes tomadas durante este 17 de febero han confirmado que la cita entre Ana de Armas y Tom Cruise nada tendría que ver con una reunión romántica. La actriz ha sido captada paseando por las calles de la capital junto a Manuel Anido Cuesta, un abogado con quien mantiene una relación desde hace unos meses.

Agarrados de la mano y enfundados en unos outfits abrigados a la par que cómodos, Manuel y Ana han sido inmortalizados por las cámaras en mitad de una calle de la capital. Unas fotografías que confirman que su relación ha seguido su rumbo.

Fue el pasado mes de noviembre cuando salió a la luz que Ana estaba enamorada del abogado e hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Una situación que se produjo tiempo después de que la respetada actriz no se dejara ver con Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder, después de tres años de relación.

A pesar de que el hermetismo es algo que ha reinado en la dupla desde que se hiciera público su romance, lo cierto es que estas fotografías confirman que ahora, cuatro meses después, Ana y Manuel siguen viviendo una sólida y estable historia de amor.

Tom Cruise y Ana de Armas han sido pillados juntos en el Reino Unido. GTRES

Dos semanas atrás, cabe destacar, Ana y Manuel ya fueron captados juntos en la famosa estación de esquí de Gstaad, en Suiza. La pareja estuvo almorzando en Le Grand Chalet, un hotel con 20 habitaciones y tres apartamentos con vistas al valle de Saanenland y Los Alpes.

Tom Cruise, por su parte, se encuentra inmerso plena cuenta atrás para el estreno de Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final. En cuanto a su vida privada, las últimas informaciones públicas que trascendieron apuntan a un posible romance con la cantante Victoria Canal, aunque nada nuevo ha vuelto a salir a la luz desde el pasado verano.

Ana de Armas reside en Estados Unidos desde hace más de diez años. Sin embargo, sus visitas a España son más que frecuentes, puesto que la actriz mantiene un vínculo estrecho con el país que la vio crecer. No es el único destino que la actriz repite de forma asidua. Sus viajes a Reino Unido son habituales y es allí donde ha sido captada en un par de ocasiones con Cruise.

Tom Cruise y Victoria Canal, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Hace una semana el actor fue captado "dejándola en el parque de bomberos Chiltern de la ciudad", según destaca The Daily Mail. Por su parte, The Independent también se ha hecho eco de la noticia. "Esta salida sigue a las recientes demostraciones de amistad cercana de Tom, incluida una con su agente Maha Dakhil, con quien fue visto disfrutando de una cena en diciembre", sostiene.