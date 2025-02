Sharon Stone alerta en las redes al compartir una foto de su madre, de 92 años, gravemente herida tras sufrir una caída

Sharon Stone (66) es una mujer muy activa en las redes sociales. Y, a diferencia de otros artistas de Hollywood, no tiene reparos en compartir públicamente escenas cotidianas de su vida. Es lo que ha hecho hace apenas unas horas, al subir en su perfil de Instagram unas impactantes imágenes de su madre que no han dejado indiferente a nadie.

En el vídeo que ha publicado la estadounidense aparece su progenitora, Dorothy Stone, enviando un mensaje desde un hospital: "Feliz San Valentín. Os amamos a todos". La mujer, de 92 años, presenta visibles lesiones en el rostro y el cuello tras sufrir una caída.

"Esto es la fortaleza, esto es el legado, este es el carácter; así es como te levantas después de caer a los 92. Mamá campeona", reza el mensaje de la artista. Con sus palabras parece dejar claro que está fuera de peligro, pero lo cierto es que la estampa ha removido a sus fans. En cuestión de horas su post ha sumado más de 39.200 likes.

Y es que la imagen de la anciana, de 92 años, no ha pasado desapercibida. Su cara llena de moratones ha provocado un sinfín de comentarios en cascada entre sus más de 4 millones de seguidores.

"Dios mío, ¿qué se ha hecho tu madre", "te envío mucho amor y energía sanadora", "espero que se mejore pronto" o "fuerza para tu madre fuerte y poderosa" son solo algunos de los mensajes con los que los followers de Sharon Stone le han transmitido su preocupación y sus deseos de recuperación.

No es la primera vez que la protagonista de Instinto básico hace mención a una dolencia o enfermedad ante la opinión pública. En noviembre de 2022 anunció que había sido diagnosticada con un “gran tumor fibroide” después de haber obtenido un “diagnóstico erróneo”. Por ello, animaba a todos a "buscar una segunda opinión".

Dorothy Stone, madre de Sharon Stone. Instagram

Asimismo, ha hablado en numerosas ocasiones de las secuelas que padece como consecuencia del ictus que sufrió en el año 2001. A la edad de 43 años fue trasladada a un hospital por una hemorragia cerebral que duró nueve días. Stone ha confesado que enfrentó una "experiencia de muerte".

Sufrió un ictus con 43 años

“Me desangré del cerebro durante nueve días, así que mi cerebro estaba desplazado hacia la parte delantera de mi cara. No estaba colocado en mi cabeza donde estaba antes. Y mientras eso sucedía, todo cambió”, contó en una entrevista a The Hollywood Reporter.

La recuperación fue lenta. “Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto. No pude leer durante un par de años. Las cosas se estiraban y veía patrones de colores”, ha destacado.

Sharon Stone con su madre Dorothy y su hermana Kelly, así como con otros miembros de su familia. Instagram

Además de todo esto, tuvo que hacer frente a fatales consecuencias en términos económicos: “Tenía 18 millones de dólares ahorrados gracias a todo mi éxito, pero cuando vi mi cuenta bancaria, todo había desaparecido”. Nunca imaginó verse en una situación así: “Mi refrigerador, mi teléfono... todo estaba a nombre de otras personas. No tenía dinero”.

"Vivo para la alegría"

Aquella experiencia la marcó tan profundamente que "ahora vivo para la alegría. Vivo con un propósito”. De ahí el optimismo con el que ha afrontado la caída de su madre. Con ella, por cierto, mantiene una estrecha relación.

Cabe recordar que en su libro de memorias The Beauty of Living Twice, Stone contó por primera vez que su abuelo abusaba tanto de ella como de su hermana, Kelly Stone. "A mi madre le rompió el corazón", ha relatado la intérprete.