A solas con Gloria Trevi: "Me encanta la Navidad, pese a que duermo todas las noches con el Grinch. La pasaré en familia"

Hablar de Gloria Trevi (56 años) es hacerlo de esfuerzo, de años de trabajo duro, de prestigio; en definitiva, de éxito. Es una de las artistas más respetadas y admiradas a nivel mundial. Y detrás de todo esto, claro está, hay -muchísimo- sacrificio. Trevi está feliz y sabe disfrutar de los buenos momentos.

Ha conseguido grandísimos reconocimientos. Ahí, el récord de Poll Start de las 100 mujeres más taquilleras. No sólo esto: también ha conseguido colgar el cartel de Sold Out hasta en 13 ocasiones en el Arenas Ciudad De México. La de Monterrey despide 2024 agradecida y se muestra ansiosa por que se estrena el 2025: será su gran año.

El año de su victoria, como ella misma lo define. El 3 de julio de 2025, en el marco de la celebración del Orgullo Gay, Gloria promete llenar, arrasar, el WiZink Center de Madrid con un espectáculo de esos que hacen historia. Excelsa, Trevi atiende a EL ESPAÑOL y habla de todo: de trabajo, de sus queridísimos fans, de su familia y de la Navidad.

Gloria Trevi posando en una fotografía facilitada a EL ESPAÑOL.

¿Cómo se encuentra Gloria Trevi?

Estoy emocionada, contenta. Cerrando un año que estuvo súper chingón. Y ahora empezando el año de mi victoria, 2025.

¿Qué balance hace del año 2024?

Ha sido un año increíble. Inicié mi gira en Estados Unidos, que fue muy intensa. Al mismo tiempo, sigo haciendo una gira que se llama Trevi Hits, tanto en México como algunos conciertos en Estados Unidos. La verdad es que fue un año de mucho trabajo. He estado haciendo mucha música nueva. Inicié la preparación del que va a ser mi primer material, mi primer álbum como artista independiente. Hice varios videoclips. Ha sido un año muy hermoso, maravilloso. ¡Y todo!

Precisamente, con Trevi Hits llega en 2025 a España. En las fiestas del Orgullo va a llenar el WiZink Center. ¡Ahí es nada!

Feliz, ¡muy feliz! Estoy muy contenta porque es un escenario increíble, donde yo siento que vamos a poder echarnos las maromas, las lágrimas, las cantadas, los bailes, todo. De una manera tan intensa. En una fecha tan bonita, tan significativa en el sentido de que yo sé que vamos a estar celebrando el Orgullo. El Orgullo se celebra de muchas maneras.

Algunos van a hacer su plan de irse con sus cuates, a todo lo que da. Y otros van a decir 'voy a ir con mi familia', porque también los papás, los hijos van a ir. Es importante que también los hijos vivan ese momento. También habrá quien se vaya con sus amigas. Va a ser un concierto que va a marcar muy fuerte.

La artista está feliz porque en julio de 2025 actuará en el WiZink Center. Gtres

¡Usted es un icono gay! ¿Es consciente de ello?

Se me hace tan bonito que me digan eso, porque la verdad es que los gays son los que han hecho de mí magia.

Lleva muchos años en la profesión, mucho tiempo de trabajo y de esfuerzo.

Es verdad que es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Pero lo disfruto, claro que sí. Es una energía de tanto amor, de tanta pasión. Hay un gran espectáculo en el escenario y hay otro espectáculo en el público. El público español es maravilloso... ¡Me estoy poniendo chinita! Siento que va a ser una cosa increíble. Les voy a poner tarea en mi Instagram de elegir qué canciones creen que no pueden faltar en mi concierto. Antes de que sea el concierto, además, voy a sacar mi nuevo álbum. ¡Van a flipar!

¿Cómo se siente una mujer que está dentro de las 100 mujeres más taquilleras?

¡Muchísima gratitud! Se dice fácil y rápido, sí, pero no lo es. Es algo increíble. Soy muy consciente de algo que la gente, de repente, no lo dimensiona: cuando algunos artistas nuevos llenan un lugar escucho que ciertos críticos dicen 'ay, lo llena porque era gratuito'. Y yo digo, la gente no dimensiona. Aunque sea gratis, ¡está lleno! Qué más da. Es que a veces puede ocurrir que tú haces una fiesta, das de beber, son tus amigos, y no van. Hay que valorar el llenar.

Hay que respetar al público siempre.

Imagínate cómo me siento yo cuando veo que hay gente que trabaja, junta su dinero, algunos hasta viajan a otros países para ir a un concierto mío... Ya hay quienes están organizando para ir a verme en España. Es muy bonito eso. Muy gratificante. Cómo se preparan, cómo se visten para venir a verme, salir de su casa, de la comodidad de nuestras casas... para verme. Cuando veo a la gente en el lugar digo 'Dios mío, gracias, por el amor de la gente'. Personas que se encuentran con otras con su misma filosofía. La energía de compartir una canción.

Háblenos de la Navidad. ¿A usted le gustan estos días navideños?

Me encanta la Navidad. Mi esposo es el Grinch, está deseando que termine la Navidad para quitar el árbol. Y yo soy el hada de la Navidad. Es raro: duermo cada noche con el Grinch y a mí me encanta. (Risas) Me encanta cocinar galletas navideñas, adornar la casa con copitos. Tengo recuerdos de mi infancia muy felices con respecto a la Navidad.

Gloria Trevi en una instantánea facilitada a EL ESPAÑOL.

La infancia es muy importante...

Sí. Voy a poner mi música de Navidad. Esta Navidad, Un ángel de Dios... Tengo muchas canciones. La voy a pasar en familia, comiendo muchísimo. Todas las cosas ricas. Me gusta cocinar en Navidad. Con la familia, haciendo recuerdos.

¿Crea propósitos de Nuevo año?

No hago muchos propósitos de Año Nuevo porque siempre estoy pegada a mi agenda de conciertos. Esos son mis propósitos. ¡Ya te estoy hablando hoy de julio de 2025! Mis propósitos ya me los hicieron. Sí me gusta jugar un poquito con pedir deseos, no es que crea que se van a cumplir, pero se me hace divertido.

Para terminar, ¿usted despide el año tomando uvas?

Pasan cosas divertidas, como cuando te tienes que tomar las 12 uvas y te estás ahogando. ¡Hay que comprar uvas chiquititas!.