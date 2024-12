Selena Gomez anuncia su compromiso con el productor Benny Blanco: su mensaje y el impresionante anillo que luce

La estrella del pop y actriz estadounidense Selena Gomez (32 años) se ha comprometido con el productor y compositor musical Benny Blanco (36), tal y como ha anunciado la propia Gomez en su red social Instagram, donde acumula 423.000 seguidores.

La empresaria y protagonista de Only Murders in the Building -Sólo asesinatos en el edificio- ha escrito en su perfil de la red el siguiente mensaje: "Para siempre comienza ahora". El post de la cantante está compuesto de un carrete de fotografías en las que, además de presumir de amor, ella luce un impresionante anillo.

Se trata de un diamante de más de tres quilates, engarzado en oro y con corte marquesa. Las instantáneas que conforman el post son cuatro, y en ellas aparece Selena luciendo la alianza durante un pic-nic y en una romántica situación con el que ya es su prometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

Por su parte, Benny Blanco ha comentado el post con un "Oye, espera... esa es mi esposa", en lo que parece una confirmación del compromiso. Varias estrellas de la música y el cine felicitaron a la pareja en diferentes mensajes como Taylor Swift (34), Jennifer Aniston (55), Gwyneth Paltrow (52), Cardi B (32), Lil Nas X (25) y Julia Michaels, entre otros.

Gomez y Blanco hicieron pública su relación hace aproximadamente un año. La pareja colaboró ​​en varias canciones, incluido el éxito de Gomez de 2023, Single Soon, y I Can't Get Enough en 2019, ha informado la prensa local.

Selena y su futuro marido en una fotografía de sus redes.

La cantante, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, recientemente recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en la serie dramática Only Murders in the Building y la película de comedia musical Emilia Pérez.

Conviene puntualizar que Selena y Benny iniciaron su historia de amor en junio de 2023. La pareja, en realidad, se conoció hace décadas, cuando Selena Gomez emprendió su carrera musical. "Él es mi todo absoluto en mi corazón", proclamó la actriz, apenas unas semanas después de que comenzasen los primeros rumores de amor entre ellos.

Tiempo después, ella admitió en otra interviú: "Sin entrar en demasiados detalles, creo que es muy importante conocer a alguien que te respete". Y añadió: "Es muy agradable también apoyarse en alguien que entiende el mundo en el que vivo".

Selena y la salud

Este feliz anuncio acontece después de que Gomez haya afrontado recientemente un bache de salud. La actriz, que no ha ocultado nunca haber pasado por una depresión y por un trasplante de riñón -fruto de sus problemas generados por el lupus-, se ha sincerado en la revista Rolling Stone: "Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé".