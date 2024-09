Michael Douglas cumple 80 años: una vida marcada por los excesos, la enfermedad y un retiro dorado en Mallorca

Una portada de la revista Life lo desencadenó todo. Tras licenciarse del ejército visitó a una amiga gran lectora de la prestigiosa publicación, fundada por John Ames Mitchell. Mientras la hojeaba, sus ojos se posaron en una atractiva actriz llamada Diana Hill con quien se casó en noviembre de 1943. Ninguno de los dos habían despuntado como intérpretes y Hollywood era un sueño largamente acariciado. O no.

Matricularse en la Academia Norteamericana de Arte Dramático de Nueva York también lo desató todo. A finales de los treinta y principios de los cuarenta, Kirk empezó a salir con una atractiva joven llamada Betty Joan Perske, para quien el destino tenía preparada una vida de ensueño. Gracias a su trabajo como modelo apareció en una de las portadas de Harper's Bazar que llamó la atención de Slim Keith, por aquel entonces casada con el director Howard Hawks, y que en los sesenta sería uno de los cisnes de Truman Capote.

En ese mundo de causalidades mezcladas con casualidades, Bacall obtuvo el protagónico en Tener y no tener (1944) junto a Humphrey Bogart, con quien se casaría al año siguiente. A partir de esa película sería conocida como Lauren Bacall. Mientras tanto, Kirk intentaba sobrevivir con algunas obras de teatro en Broadway que no le daban para mucho, llegando a dormir en la cárcel porque no tenía dinero. Fue Lauren Bacall quien fraguó el destino de Kirk en la Meca del Cine al conseguirle el papel protagonista en El extraño amor de Martha Ivers (1946) junto a Barbara Stanwyck.

Catherine Zeta Jones y Michael Douglas. Gtres

Kirk y Diana tenían una nueva boca que alimentar. El 25 de septiembre de 1944 nació su primogénito, Michael, quien a pesar de haber nacido en una cuna de oro y a diferencia de los hijos de otras estrellas, no mostró demasiado interés en la actuación hasta poco antes de la treintena. Así lo ha reflejado en alguna ocasión: "Llegué tarde a ser actor. No era una pasión que tuviera. Probablemente fue el rechazo a mi padre y el hecho de que estuviera mucho tiempo fuera de casa". Cierto es que en la adolescencia le empezó a picar el gusanillo por ponerse frente a la cámara, pero Kirk mostraba su reticencia porque era una profesión inestable con muchos altibajos.

Tras hablarlo como adultos, Michael debutó en el filme de su progenitor La sombra de un gigante (1966). Siguió preparándose como actor en escuelas de California y Nueva York, hasta que por fin despuntó por méritos propios no en el cine, sino en la televisión. La serie Las calles de San Francisco (1972-1977) junto a su adorado Karl Marlden, le convirtió en una de las estrellas más populares del momento. A pesar de ello, Michael estaba más interesado en ejercer como productor en su empresa recién creada, Big Stick Productions.

Paralelamente a su éxito profesional, los asuntos del corazón iban viento en popa. De 1971 a 1976 salió con la actriz Brenda Vaccaro, junto a la que convivió en Beverly Hills y con quien llegó a pronunciar el "sí, quiero", que no tuvo validez legal. Vaccaro confesó a la revista Closer en 2017 que "era la década de 1970. Nadie se casaba. Entonces decidimos tener una 'boda hippie' en la casa de mi agente. Dijimos votos de que nos amábamos y que estaríamos juntos para siempre".

Cuando Brenda dejó a Michael por otro intérprete, no tardó demasiado en encontrar a quien él creía que iba a ser el amor de su vida. En 1977 se casó con Diandra Luker, la atractiva hija del ex embajador estadounidense en Suiza que nació y se crio en Mallorca. Al año siguiente nació Cameron, su único hijo. En su haber, Michael gozaba de más prestigio como productor, ya que en la ceremonia de los Oscar de 1976 ganó la estatuilla dorada a la mejor película, Alguien voló sobre el nido del cuco, cuyos derechos había comprado Kirk Douglas.

En 1987 Michael estaba en la cúspide de su carrera ya que actuó en las icónicas Atracción fatal y Wall Street, con la que ganó, por fin, el Oscar al mejor intérprete. Formar una familia siempre había sido uno de los sueños de Michael, por lo que aceptó la sugerencia de su esposa de comprar en 1989 S'Estaca, una imponente mansión del siglo XVIII en Valldemosa (Mallorca) que mandó construir el archiduque Luis Salvador de Austria y visitó la emperatriz Sissi. De esta manera, todos fueron conscientes de que un entorno natural ayudaría a disipar los malos espíritus.

Mansión de Douglas en Mallorca.

Aquella postal de perfección no tardaría en hacerse añicos cuando con 13 años Cameron empezó a fumar marihuana, a los 15 se inició en la cocaína y poco a poco fue probando diferentes sustancias hasta caer en el más profundo de los agujeros negros. En privado, Cameron tuvo como referente del vicio a su padre, a quien no le importaba emborracharse y meterse drogas en las fiestas celebradas en casa.

Mientras Diandra sufría en silencio, Michael afianzaba su carrera actoral. En 1992 coprotagonizó con Sharon Stone el thriller sexual Instinto básico, que tantos ríos de tinta ha hecho correr por la secuencia del cruce de piernas en la que la actriz no llevaba ropa interior. Es en esa época cuando los tabloides británicos publicaron que la estrella era adicta al sexo y que había ingresado en una clínica para tratar el problema. Sin embargo, el intérprete lo desmintió alegando que se trataba de un centro de desintoxicación alcohólica y otras sustancias. "Los tiempos han cambiado y el sexo vende. Alrededor de 1990 entré voluntariamente en rehabilitación porque bebía demasiado y algún editor listillo dijo: 'Oh, otra historia aburrida sobre un actor que va a rehabilitación. Démosle adicción al sexo'. Entonces se convirtió en: '¡Adicto confeso al sexo!".

De repente, en 1995 todo saltó por los aires. La pareja se separó y en el año 2000 firmaron el divorcio porque Diandra ya no soportaba las infidelidades. Según varios documentos, Diandra se llevó 45 millones de euros y el disfrute de seis meses al año de la propiedad mallorquina. Durante el proceso de divorcio, el intérprete ya estaba saliendo con Catherine Zeta-Jones (54), que había alcanzado la fama con La máscara del Zorro (1998) junto a Antonio Banderas (64). La pareja se casó en noviembre de ese año en el hotel Plaza de Nueva York. Su hijo Dylan tenía tres meses. En abril de 2003 nació Carys, el ojito derecho de Michael.

A miles de quilómetros de distancia, Cameron Douglas no levantaba cabeza. Empezó a tener problemas con la ley, saboreaba la cocaína líquida, se pinchaba heroína seis veces al día y se sentía traicionado por su progenitor. En 2008 la pesadilla se apoderó de los Douglas cuando a Cameron le sentenciaron a cinco años de prisión por posesión y tráfico de cocaína y metanfetaminas. Durante el juicio, Michael confesó que "quiero a mi hijo y no soy ciego a sus actos. Los genes son una influencia poderosa. No soy un ángel, soy un mal padre".

La pena se amplió dos años cuando le pillaron vendiendo estupefacientes a los presos. Salió en libertad en 2015 y, desde entonces, Cameron se ha dedicado a ayudar a jóvenes con problemas de adicciones. En la distancia, su abuelo Kirk sufría. Era un anciano a quien poco a poco las fuerzas le iban menguando. Cuando se publicaron las primeras fotos de abuelo y nieto tras la salida de la cárcel los fans mostraron su alegría en Instagram.

El matrimonio junto a su hijo Dylan. Gtres

El matrimonio Douglas-Zeta-Jones tampoco estuvo exento de problemas. Una pequeña crisis motivó que se separaran durante un tiempo, a Catherine le detectaron trastorno bipolar por el que tuvo que ingresar en un centro adecuado y en 2013 Michael desveló que tenía cáncer de garganta por culpa del papiloma humano que contrajo tras practicar sexo oral. "No hacer público que tenía cáncer no era una gran opción, aunque yo me hubiera opuesto. Cuando eres una celebridad, nada permanece en secreto durante mucho tiempo. Si ayuda a llamar la atención es una gran ventaja de todo este asunto", dijo en aquellos momentos.

Con respecto a su enfermedad la actriz declaró en una entrevista en 2010 que "trato de ser optimista, ser negativa no es bueno para mi personalidad. Es como una nube negra... 'oh, allá vamos' y tengo que intentar animarme". Fueron momentos extremadamente duros. Con respecto a su esposa, Douglas manifestó que "ella fue valiente para asumir lo que le pasaba. Mi hijo mayor está arrestado, mi exmujer demandándome y yo tenía cáncer. Era difícil para ella decirme 'tengo una depresión". Con fuerza, tesón y fe el mal temporal llegó a su fin.

En la actualidad la familia divide su tiempo entre sus propiedades en Los Ángeles, Nieva York, Gales o Bermudas, de donde era originaria su madre.