La escandalosa vida de Sean 'Diddy' Combs: 7 hijos, una trágica muerte y la presunta violación a una menor

Las polémicas en torno al magnate del rap Sean 'Diddy' Combs (54 años) suman y siguen. Este pasado lunes, 25 de marzo de 2024, el artista fue acusado de violación y agresión sexual y los Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) han allanado dos mansiones de su propiedad como parte de una investigación federal, al parecer vinculada al tráfico de personas.

En realidad, una gravísima acusación que para el rapero no es, al menos, novedosa. A finales de 2023, Combs ya fue demandado en cuatro ocasiones por supuesta violación. La última, presentada el 6 de diciembre, aseguraba que el rapero drogó en su estudio de Nueva York y violó a una menor de edad.

La demanda era similar a la entablada por Casandra Ventura (37), la cantante de R&B conocida como Cassie y exnovia de Combs, quien lo acusó de violarla y golpearla a lo largo de una década. Esta escandalosa vida se agrega a un currículum amoroso de lo más variopinto y a una numerosísima descendencia: Diddy es padre de siete hijos de distintas madres.

Diddy en una fotografía de archivo. Getty Images

Su séptima hija llegó al mundo en diciembre de 2022. La pequeña recibió el nombre de Love Sean Combs, y él se mostró feliz en sus redes sociales tras el nacimiento. "Estoy tan bendecido de dar la bienvenida al mundo a mi bebé Love Sean Combs. ¡Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie y yo te queremos mucho! ¡Dios es el mejor!", desveló.

En realidad, nadie se esperaba el nacimiento de la pequeña Love. Su novia, Yung Miami, con la que mantenía una relación abierta en 2022, no parecía haber estado embarazada y ni siquiera la mencionaba en el anuncio de su flamante paternidad. Por lo tanto, la identidad de la madre de su última hija sigue siendo un misterio.

En el aquel tuit con el que Diddy hacía público el nacimiento de su séptima hija, el rapero, amén de a sus otros hijos, mencionaba también a Mama Combs, su propia madre -y abuela de sus vástagos-, Janice Combs. Ni rastro de Yung Miami, su pareja sentimental, en el mensaje.

En septiembre de 2022, la también rapera Yung dio una entrevista a XXL en la que habló de su relación con Diddy y dejó caer que lo suyo estaba abierto a terceras personas: "Estamos saliendo. Estamos solteros, pero estamos saliendo. La gente no sabe lo que significa tener citas. Él está soltero, yo estoy soltera, pero estamos saliendo".

Diddy junto a la modelo y actriz Kim Porter.

Y añadía: "A eso me refiero cuando digo que vamos juntos. Cuando estamos juntos, estamos juntos. Estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas, pero seguimos solteros. (...) Él ve a otras personas más allá de mí y yo veo personas más allá de él. Soy joven. Estoy saliendo con alguien".

Una de las mujeres más importantes en la vida de Diddy fue la modelo y actriz Kim Porter. Kim perdió la vida en noviembre de 2018 a causa de una neumonía, lo que supuso uno de los golpes más dolorosos en la vida de Combs. La actriz fue su novia durante 13 años y madre de sus tres hijos. A los 47 años, Porter fue hallada sin vida en su casa en el distrito de Toluca Lake, en el Valle de San Fernando.

Según publica la web TMZ, las autoridades recibieron una llamada que fue realizada desde la casa de Porter a mediodía, informando de que había sufrido un paro cardíaco. "Diddy está devastado y conmocionado. Kim y él eran muy amigos y criaban juntos a sus hijos, a pesar de que su relación no funcionó", aseguró una fuente a la revista People. "Todavía eran una familia", añadió.

Diddy y Kim vivieron una historia de amor que duró más de una década, aunque su romance tuvo muchas idas y venidas. La pareja comenzó a salir en el año 1994 y se separaron por última vez en 2007. En 1998, Combs y Porter dieron la bienvenida a su primer hijo en común, al que decidieron ponerle el nombre de Christian Casey Combs.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Porter (@ladykp)

Nueve años después, la modelo dio a luz a las gemelas D'Lila Star y Jessie James Combs. Ella añadió un vástago a la dupla, Quincy Brown -fruto de una relación anterior que tuvo con el productor musical Al B. Sure-, al que Combs cuidó como su fuera suyo. Diddy, pese a la separación, siempre tuvo palabras de afecto y cariño hacia la madre de sus hijos.

"Las madres de mis hijos son mis mejores amigas. Me quito el sombrero ante ellas", manifestó en una ocasión. "Sean y yo tenemos un vínculo, una amistad. Somos amigos. Soy la persona a la que puede contarle sus pensamientos más íntimos y él es esa persona para mí. Todavía me llama todos los días y hablamos. No hay mala relación, nada de eso... Tenemos tres hijos juntos, así que eso no es una opción", expresó Porter al medio Essence, en 2009.

Casandra y su denuncia

Fue en noviembre de 2023 cuando Diddy fue acusado de violación y abusos físicos continuados por parte de la que fuera su pareja, la cantante Cassie. Casandra Ventura, su nombre auténtico, reveló que conoció a Combs en 2005, cuando ella tan sólo tenía 19 años.

Fue entonces cuando, supuestamente, comenzó un patrón de abuso y control sistemático contra ella que incluía, presuntamente, obligarla a tener relaciones sexuales con prostitutas mientras él las grababa, abusar físicamente de ella y suministrarle drogas. Cassie también alega en la demanda que Diddy entró por la fuerza en su casa y la violó poco antes de concluir su relación sentimental en 2018.

El rapero Diddy en un acto público, en Los Ángeles, en 2010. Gtres

Tal y como reflejó el escrito legal que presentó Cassie, aquellos "golpes" los presenciaron más personas y "nadie se atrevía a hablar en contra de su temible y feroz jefe". Cassie aseveró, además, que el rapero la obligaba a llevar una pistola en el bolso para recordarle "su capacidad de causarle graves daños".

"Durante los años en que el señor Combs abusó física y sexualmente de la señora Ventura, ella una y otra vez trató de escapar de su férreo control sobre su vida. (...) Cada vez que se escondía, la vasta red de empresas y entidades afiliadas del señor Combs la encontraba y los que trabajaban para las empresas del señor Combs le imploraban que volviera con él", agregaron los letrados.

El último y truculento episodio entre ellos tuvo lugar tras una cena en 2018, cuando ella pretendía divolver la relación. No logró hacerlo, y el enfado de él desembocó en una violación en casa de ella. "Ella le pidió que parara e intentó empujarle. Combs le quitó la ropa a la fuerza y le desabrochó el cinturón, y la violó mientras ella decía que no repetidamente y trataba de alejarle", se lee en la demanda.

Años atrás, una exempleada de hogar también demandó al rapero por acoso sexual. Se llamaba Cindy Rueda y ejercía de cocinera. Rueda presentó una demanda en un juzgado de Los Ángeles acusándole de obligarla a trabajar durante 16 horas al día, pero también de obligarle a servirle la comida después de que él mantuviera relaciones sexuales con algunas mujeres y estando todavía desnudo.

Mención aparte se merece el romance que protagonizó Diddy con Jennifer Lopez (54). Diddy y Jennifer fueron pareja entre septiembre de 1999 y febrero de 2001, e incluso se les vio llegar juntos a muchos eventos de alfombra roja. Fue de hecho al lado de él que Jennifer lució su icónico vestido verde Versace, en los Grammys del 2000.