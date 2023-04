El exclusivo avión privado con el que Maluma recorre el mundo y su curiosa relación con el rey Juan Carlos

En 2019, Maluma (29 años) decidió invertir en un jet privado que le ha permitido recorrer el mundo, atendiendo a sus diferentes compromisos profesionales. Así ocurrió, de hecho, este pasado fin de semana cuando se trasladó a México en el Royalty Air, como él mismo ha denominado a su avión.

En un álbum de nueve fotografías, publicado en su perfil de Instagram el domingo 23 de abril, Maluma dejó constancia de algunos momentos de su visita a Ciudad de México y confirmó que, una vez más, hizo uso de su avión privado. Se trata de un Gulfstream G450 personalizado en color negro, que el artista recibió entre lágrimas en el aeropuerto de Medellín en verano de 2019.

"Me acuerdo hace ocho años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia. Me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. Pues parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos", expresó entonces Maluma a través de sus redes sociales.

"Bienvenidos a Royalty Air. Con este avión tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad", añadía el cantante junto a un vídeo que dejaba al descubierto algunos detalles del exclusivo jet.

Se trata de un avión valorado en alrededor de 25 millones de dólares (22,7 millones de euros), con capacidad para 13 personas, 12 maletas y 12 equipajes de mano. Tiene un sinfín de comodidades para el cantante y sus acompañantes, como una cocina completamente equipada -horno, microondas, nevera y cafeteras-, monitores en cada asiento y sillas que se convierten en camas.

El cantante de Felices los 4 le dio su toque personal con un elegante color negro y estampando, tanto en el exterior como en algunas de elementos del interior, la característica corona que forma parte de su logo.

En cuanto a la parte técnica, se conoce que el avión de Maluma está propulsado por dos motores Rolls-Royce TAY 611-8C y que es capaz de volar a una velocidad de 880 kilómetros por hora. De este modelo, además, se han construido alrededor de 360 ejemplares y en uno de ellos, curiosamente, viajó el rey Juan Carlos (85) hace casi un año.

En mayo de 2022, cuando realizó su primera visita a España tras establecerse en Abu Dabi, el Emérito voló en un Gulfstream G450, una variante de la familia de birreactores construida por Gulstream Aerospace. Data de 2004, sustituye a los Gulfstream GIV y GIV-SP y, aunque es más pequeño que sus antecesores, es considerado un jet de gran alcance.

La explicación de Maluma

Aunque no era el primer artista que se compraba un avión privado ni en su caso era su primer artículo de lujo, Juan Luis Londoño -nombre real de Maluma-, recibió una serie de críticas por hacerse con este jet privado. Algunos atacaron al artista por presumir de sus privilegios y alto poder adquisitivo.

A los comentarios, el cantante respondió en una entrevista con la revista VEA que no se trataba de un capricho sino de una necesidad. "Nos dábamos cuenta que el tomar un vuelo comercial no nos dejaba cumplir con compromisos en diferentes partes del mundo", dijo Maluma sobre la razón por la que decidió hacerse con un avión propio. "No es que a uno le choque tomarse fotos y compartir con la gente, pero hay momentos en que uno tiene que subir ya al avión o va a perder el vuelo", añadió el cantante para acabar con las críticas.

