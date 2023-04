Maluma, tras la muerte de su "hermanito menor" de 14 años por culpa del cáncer: "Les pido que recen mucho"

Desolado y casi sin poder contener las lágrimas, Maluma (29 años) ha hablado por primera vez tras la muerte de una de las personas más especiales de su vida, que le ha dejado completamente destrozado. Nuevamente ha elegido las redes sociales para expresar cómo se encuentra y cómo ha vivido el duro proceso de Bastian, su "hermanito menor" como él le llamaba -a pesar de que era un amigo-, que fallecía a causa de un cáncer de huesos con tan sólo 14 años.

El colombiano daba la triste noticia en Instagram el jueves 20 de abril, pues la bonita historia que le unía a este pequeño admirador era de sobra conocida por sus seguidores. "Mi Maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar", escribía. Los mensajes de condolencia y apoyo han llenado el muro de su cuenta de corazones y lágrimas.

Emocionado, Maluma ha grabado un vídeo para dar las gracias y mandar toda la fuerza del mundo a la familia de Bastian, a quien aprecia y arropa en estos duros momentos. Pronto tendrá que volver a la carretera para su gira de conciertos, con varias fechas a finales de abril, pero estos días libres le sirven para ir sobrellevando el duelo.

"Gracias a todas las personas que han estado tan pendientes de nosotros. Cada uno de sus mensajes ha sido de un valor enorme para seguir adelante", empieza diciendo el artista colombiano. "Aunque conocí a Bastian hace alrededor de dos años se convirtió en mi hermano menor y ustedes mismos han sido testigos de la relación tan especial que creamos los dos. Era mi hermano menor y ahora no está, pero hay que orar, hay que entregárselo a Diosito para que el niño pueda descansar en paz", prosigue. Además, no duda en lanzar un ruego muy especial para todos aquellos que le están viendo: "Les pido que recen mucho por su familia, que me ayuden, que encendamos una velita y entre todos oremos por la familia de Bastian, sobre todo por su madre, para que pueda llevar este dolor tan grande".

Maluma conoció a Bastian, su mayor admirador, en el año 2021 y se convirtió en su padrino. El pequeño, colombiano como él, ya había sido diagnosticado de cáncer y su ídolo siempre estuvo pendiente de que no le faltara de nada. Además de hacer constantes videollamadas e incluso vídeos de TikTok juntos, en 2022 Maluma le regaló una casa nueva a los padres para que pudieran estar cómodos. En el emotivo vídeo, compartido en redes sociales, se veía al matrimonio llorando sin poder creerlo y al pequeño, ilusionado, entrando en su silla de ruedas.

Parece que les quedaban aún planes por cumplir y estos no van a truncarse aunque Bastian ya no esté. "Te prometo que vamos a cumplir todos los sueños de los que hablamos", escribe el cantante en su despedida.

