Así es Saida Mouh, la madre abnegada de Achraf Hakimi que se ha convertido en el azote de Hiba Abouk

Han pasado casi dos meses desde que Achraf Hakimi (24 años) fuera acusado de presunta violación. Pero todavía se desconoce si es inocente o culpable. El futbolista ha llevado el tema con discreción y se mantiene centrado en su carrera deportiva. Entretanto, se ha dado a conocer su separación de Hiba Abouk (36), quien ahora reclamaría la mitad de su fortuna.

La actriz, sin embargo, no podría conseguir la parte que pide porque el futbolista puso sus bienes a nombre de su madre. Saida Mouh, progenitora de Achraf, se convierte así en el principal azote de Hiba Abouk en pleno proceso de divorcio.

Por el contrario, ejerce de madre abnegada, defendiendo a su hijo de todo tipo de acusaciones. La madre del futbolista del París Saint Germain ha hablado ante los medios marroquíes, asegurando que desconoce los movimientos financieros de su hijo. Pero ha dejado claro que de no haberlo hecho, no podría poner fin a su relación con Hiba Abouk.

Sus palabras han sido recogidas por el periódico Morocco World News. "Si ha tomado alguna medida para protegerse, no estoy al tanto. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer", ha dicho Saida Mouh, mostrándose como defensora de Achraf y en contra de la que fuera su nuera.

Según el medio galo First Mag, cuando Hiba Abouk y sus abogados acudieron a la Corte francesa para solicitar la cantidad que presuntamente le correspondía en el proceso de divorcio, se enteraron de que no existía tal fortuna.

Hace tiempo atrás, Achraf habría decidido poner sus bienes a nombre de quien ha sido su principal apoyo e impulso desde que era un niño. El futbolista nació de una familia humilde de origen marroquí que emigró a España buscando mejores oportunidades. Sus padres, Hassan Hakimi y Saida Mouh, llegaron a nuestro país cuando tenían 20 años, sin papeles.

Achraf Hakimi junto a su familia, en una imagen compartida en las redes sociales. Instagram

Durante mucho tiempo, el padre de Achraf trabajó como vendedor ambulante de fruta y ropa en mercadillos de Madrid. Mientras tanto, su madre se ganaba la vida limpiando casas a la vez que se ocupaba de su propio domicilio y de su familia. Además de Achraf, tienen otros dos hijos, Nabil y Widad.

El que fuera jugador del Real Madrid siempre ha reconocido la labor y la lucha incansable de sus padres por procurar un futuro de calidad para él y sus hermanos. El día que fue presentado ante el PSG confesó a los medios: "Que yo pudiera jugar al fútbol era un esfuerzo y un sacrificio para ellos. Mis hermanos también han tenido que sacrificarse. Éramos muy pobres. Ahora yo lucho por ellos".

Aunque ha sido ahora, con las últimas informaciones sobre del divorcio de Hiba Abouk y el futbolista, cuando ha generado revuelo la figura de Saida Mouh, lo cierto es que la madre del deportista ya había alcanzado popularidad el año pasado cuando se celebró el Mundial de Qatar.

Tras un triunfo de la Selección de Marruecos, el jugador se acercaba hasta la grada donde se encontraba su familia. Una vez allí, se fundía en un cariñoso abrazo con todos. Sin embargo, la imagen más tierna fue la que protagonizó con su madre. Achraf le daba un beso en la frente a Saida, cautivando a los aficionados y dejando uno de los momentos más entrañables de la competición.

Achraf Hakmi e Hiba Abouk, en la alfombra roja del Festival de Cannes 2022. Gtres

Las palabras de Hiba

A la vez que la madre de Achraf Hakimi se ha pronunciado públicamente ante los medios marroquíes, Hiba Abouk ha protagonizado la última portada de la revista Elle, desvelando detalles sobre su ruptura.

"Te casas por amor y te divorcias por desamor. Cuando eso sucede no hay nada que forzar", dice la protagonista de El Príncipe en su conversación con la publicación. Sin embargo, confiesa que divorciarse no supone mayor revuelo. "Cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo: hay que quitarle hierro al asunto", añade Hiba Abouk en la entrevista.

Los hechos

El pasado de febrero, una joven de 23 años acusó a Achraf Hakimi de haberla violado en el domicilio del deportista. Según el testimonio de la denunciante, la relación entre ambos comenzó en 16 de enero, cuando ambos contactaron a través de Instagram y comenzaron a intercambiarse mensajes. La presunta víctima también ha llegado a hablar de penetración sin consentimiento y de tocamientos vaginales del futbolista pese a que se resistía a todo aquello.

Hiba Abouk rompió su silencio un mes más tarde, confirmando su ruptura definitiva con Achraf a través de un comunicado. "Hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena", decía la actriz.

Y añadía: "Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia",

