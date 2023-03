La nueva vida de Can Yaman, el rey de las novelas turcas: soltero y con un bonito proyecto solidario

Ha estado desaparecido un tiempo de la pequeña pantalla y también poco activo en los medios para decepción de sus millones de seguidores en todo el mundo, pero Can Yaman (33 años) está de vuelta y regresa ilusionado a nivel profesional, aunque también algo tocado a nivel emocional. El galán turco que más pasiones ha desatado a golpe de melena salvaje y mirada profunda gracias a la telenovela Erkenci Kus: Pájaro soñador promete revalidar su título de número uno.

Durante el último año, el actor no se ha prodigado mucho, fundamentalmente porque ha estado volcado en su nuevo proyecto televisivo, aunque también ha sufrido una ruptura amorosa inesperada. Su romance con la presentadora italiana Diletta Leotta (31) se fue a pique, pese a que él le había pedido matrimonio.

Yaman ha pasado siete meses grabando en Hungría El Turco, la nueva superproducción de Disney+ Turquía para este 2023. Finalizado el rodaje, acaba de regresar a Italia, donde reside desde hace tiempo, dipuesto a descansar y a recuperarse del agotamiento que él mismo dice padecer a causa del intenso trabajo físico que ha requerido su personaje.

[Conocemos los detalles del nuevo proyecto de Can Yaman, el galán turco que arrasa en la televisión]

El actor ha pasado unos meses en Hungría trabajando. Redes sociales

Aunque está pletórico por los resultados, el actor confiesa que ha sufrido más de un contratiempo: "Regresé a Italia después de un desafiante período de siete meses en Hungría. Ha sido un trabajo duro, con dedicación al máximo y compromiso al cien por cien, pues creo que ha sido el papel de mi vida. El resultado en general ya es gratificante. Todavía me estoy recuperando de un par de lesiones leves y de fatiga acumulada".

Can interpreta el papel de un guerrero y ha tenido que prepararse intensamente a nivel físico, con entrenamientos de artes marciales y luchas a caballo. El Turco narra la historia de un oficial de inteligencia que resulta herido durante el asedio de Viena por el Imperio Otomano. Su nombre es Balaban Ağa y acaba siendo rescatado por los habitantes de un pequeño pueblo de Italia donde nadie habla su idioma. La serie está basada en un libro del mismo título.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Can Yaman (@canyaman)

Durante el tiempo que ha estado en Hungría, el galán de telenovelas ha vivido en la lejanía el terrible terremoto que asoló su país natal a principios de febrero, lo que le produjo mucha angustia al estar allí toda su familia y temer por su seguridad. "He estado estresado de muchas maneras y, en última instancia, por la terrible catástrofe que ocurrió en Turquía. He hecho lo mejor que he podido para proporcionar algo de alivio para aquellos que lo necesitan", confiesa en una sincera publicación de Instagram.

Yaman no se ha quedado con los brazos cruzados y ahora que al fin ha podido tomarse un respiro ha puesto en marcha un proyecto solidario con el fin de ayudar a las víctimas de la catástrofe. "Mi equipo y yo ya habíamos contemplado esta idea durante mi viaje a Budapest. Ha llegado el momento de que pongamos en práctica este proyecto.

Se llama Tour Rompe el Muro y está destinado a ayudar a los adolescentes con problemas de salud mental. Una parte de las donaciones irá destinada a las víctimas del terremoto para ofrecerles ayuda psicológica". La iniciativa se enmarca en el trabajo de su fundación, Can Yaman for children, y su lema es: "Porque son nuestro futuro. Escuchémoslos. Rompamos juntos el muro del silencio".

El cartel de la iniciativa benéfica del actor. Redes sociales

Esta gira solidaria arrancó el jueves 9 de marzo con la visita del actor al Hospital General Umberto I de Roma, donde visitó el departamento de Neuropsiquiatría Infantil y tuvo la oportunidad de conversar con los médicos y las familias y escuchar sus historias. Seguidamente, habrá varios encuentros entre jóvenes, personal médico y expertos del sector que permitirán conocer en mayor profundidad las necesidades reales de los adolescentes y la naturaleza intrínseca de sus problemas. El objetivo es ayudarles a afrontar y superar las dificultades de la vida cotidiana con ligereza, inteligencia y conciencia.

Se puede asistir a estos encuentros, que tendrán lugar en distintos lugares de Italia, y las entradas rondan los 25 euros. También se permite hacer donaciones a través de la web de la asociación. No hay duda de que la presencia de Can Yaman es un buen reclamo para esta iniciativa, pues allí es un auténtico ídolo de masas y sus fans hacen todo lo posible para seguir sus pasos; si, además, es por una buena causa, mucho mejor.



A nivel sentimental, desde que rompió su relación con Diletta Leotta, no ha vuelto a dejarse ver con ninguna otra mujer, aunque admiradoras no le faltan. Yaman, que tiene más de diez millones de seguidores en Instagram, ha construido un imperio alrededor de su imagen. No sólo ejerce de modelo publicitario para firmas tan prestigiosas como Dolce & Gabbana o Mercedes Benz, tiene su propia biografía y también ha lanzado una línea de perfumes llamada Mania para hombre y mujer, cuyo precio supera los 70 euros.

Sigue los temas que te interesan