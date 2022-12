Muere Ronnie, hijo de la cantante Tina Turner, a los 62 años

La tragedia ha vuelto a golpear a Tina Turner (83 años). Su hijo Ronnie, fruto de su matrimonio con Ike Turner, ha fallecido en Los Ángeles a los 62 años. Así lo confirmó su esposa este pasado viernes, 9 de diciembre, en las redes sociales.

"Ronnie era un verdadero ángel con un alma enorme (...) hice lo mejor hasta el final y esta vez no fui capaz de salvarte. Te amo por estos 17 años, esto es terrible, estoy muy enojada", escribió Afida, la nuera de Tina Turner y con quien Ronnie tuvo dos hijos. "Con tu hermano Craig y tu padre, Ike Turner, descansa en el paraíso", añadió la artista francesa en medio de su dolor.

La también cantante acompañó la noticia de varias fotografías de Ronnie, pero no quiso desvelar mayores detalles sobre su fallecimiento. Ha sido el portal estadounidense TMZ el que ha contado que los servicios de emergencia recibieron una llamada porque el actor tenía dificultades para respirar. Se encontraba en el exterior de su casa y murió minutos después a pesar de recibir atención de los paramédicos. El trágico suceso ocurrió el pasado jueves, 8 de diciembre.

Horas más tarde, Tina Turner también se hizo eco de la noticia. "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo", escribió la cantante, quien ahora recibe el apoyo e infinitas muestras de cariño por parte de sus seguidores. Han sido muchos los que le han dado el pésame, junto a mensajes solidarios, a través de las redes sociales.

Ronnie, el segundo hijo biológico de la artista, siguió los pasos de sus padres. Además de desarrollar su carrera como miembro de una banda llamada Manufactured Funk, incursionó en la actuación en la película What's Love Got to Do With It de la década de los 90, basada en la historia real de su madre, quien a pesar de sus innumerables éxitos profesionales ha tenido una vida marcada por la tragedia. En el largometraje, el fallecido actor aborda la convulsa relación que mantuvo la reina del rock con su padre, el músico Ike Turner.

Es la segunda vez que Tina Turner se enfrenta a la pérdida de un hijo. En 2018 fue su primogénito, Craig Raymond Turner, quien perdió la vida. Su vástago, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, se suicidó en su estudio de California a los 59 años.

La artista, además, tiene otros dos hijos adoptados: Ike Turner Jr. y Michael Turner. A ambos los adoptó durante su relación con Ike, fallecido en 2007. Actualmente, Tina vive en Suiza junto a su marido, el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach, al que conoció en 1985.

