La gran boda de Sarah Hyland ('Modern Family'): los detalles y un maestro de ceremonias muy especial

La actriz estadounidense Sarah Hyland (31 años), una de las protagonistas de la popular serie Modern Family, acaba de hacer realidad uno de los sueños de su vida.

La intérprete, después de posponer el enlace hasta en dos ocasiones por la Covid-19, ha contraído matrimonio en California con Wells Adams (38), un popular presentador de televisión con quien se había comprometido hace tres años.

Tal y como avanza E! News, la pareja contrajo matrimonio el pasado 20 de agosto en una ceremonia al aire libre en Sustone Winery, cerca de Santa Bárbara, en el estado de California. La coprotagonista de Modern Family, la actriz colombiana Sofía Vergara (50), ha compartido en su perfil en Instagram una instantánea de varios de los actores que aparecen en la serie, al tiempo que ha deseado lo mejor a la novia.

[Sofía Vergara desvela un desgarrador episodio de su vida: sufrió cáncer de tiroides a los 28 años]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Hyland (@sarahhyland)

Ambos anunciaron que estaban comprometidos en julio de 2019 y lo celebraron con una fiesta de compromiso íntima tres meses después. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, Sarah y Wells tuvieron que suspender sus planes de boda.

Debido a la delicada situación sanitaria originada por el coronavirus, la pareja había tenido que aplazar la oficialización de su amor hasta en dos ocasiones. Afortunadamente, a la tercera va la vencida. Cabe destacar que en 2020 festejaron en el mismo lugar de California su 'no boda'. Entonces, Sarah y Wells se disfrazaron de novios y proclamaron su inmenso amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara)

Una manera de imprimirle humor a los reveses que estaban haciendo frente y que obstaculizaron entonces su 'sí, quiero'. En lo que respecta al vestido de novia, y los detalles del enlace, la actriz se ha decantado por dos modelos distintos de vestido. Para el 'sì, quiero', Sarah seleccionó un vestido al más puro estilo princesa, con una gran cola y velo italiano de tul decorado con una blonda de encaje.

Para tan magna ocasión, la intérprete confió en la incuestionable experiencia de Vera Wang, toda una institución en el sector nupcial. Tras el ritual religioso, Hyland se preparó para la fiesta posterior y se inclinó por un diseño midi de la marca Reformation de corte sirena y escote corazón que estilizaba su figura. El novio, por su parte, llevó un impecable traje de chaqueta negro de Gucci.

Entre los invitados al enlace, hicieron acto de presencia, además de la célebre Sofía Vergara, Julie Bowen (52), Ariel Winter (24) o Nolan Gould (23), entre otros. Por su parte, el actor Jesse Tyler Ferguson (46) tuvo un papel muy especial, pues ejerció de maestro de ceremonias como oficiante de la boda.

JESSE OFFICIATED THE WEDDING 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/mNPQgvwJb6 — mirrorball (@fancysnaake) August 22, 2022

Estos rostros conocidos no han sido los únicos que no quisieron perderse el enlace el pasado fin de semana. También fueron testigos de este magno enlace otros famosos amigos de los contrayentes, como la Dj Brandi Cyrus (35), hermana de Miley Cyrus (29), el actor Ryan Pinkston (34), el modelo Kevin Zegers (37) o la presentadora de televisión Kaitlyn Bristowe (37).

La pareja se conoció tras la aparición de Wells como presentador en el reality de parejas Bachelor in Paradise, cuando empezaron a hablar a través de redes sociales. Hicieron pública su relación en 2017, pasando sus primeras Navidades juntos, pero no fue hasta dos años después cuando decidieron dar el paso de comprometerse y de planificar su boda.

Lo cierto es que esta boda llega en uno de los mejores momentos de la actriz, después de pasar unos años complicados a nivel de salud. Hyland ha pasado por diversos problemas derivados de su displasia renal. En 2017 tuvo que someterse a un segundo transplante de riñón que le afectó también a su salud mental.

"Durante mucho tiempo me planteé el suicidio porque no quería fallarle a mi hermano pequeño como le había fallado a mi padre", explicó en una entrevista. "Me he pasado la vida siendo siempre una carga, teniendo que ser atendida y cuidada", señaló. Tras esto también se le diagnosticó endometriosis, por la que fue operada por cirugía laparoscópica apenas meses después.

Sigue los temas que te interesan