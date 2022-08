Agresiones y una denuncia anónima: la verdad sobre el incidente del avión entre Brad Pitt y Angelina Jolie

El divorcio de una de las parejas más mediáticas de Hollywood ha hecho correr ríos de tinta y sigue haciéndolo seis años después de que se produjera. Ahora salen a luz nuevas informaciones sobre el incidente del avión entre Brad Pitt (58 años) y Angelina Jolie (47) que provocó la ruptura en 2016. Se sabía que la discusión entre ambos había venido motivada por uno de sus hijos, pero ahora han trascendido detalles muy escabrosos sobre lo sucedido que pone en serios aprietos al actor, pero que también revelan el plan en la sombra de su ex para que se tomaran medidas penales en su contra.

Ha sido el portal de noticias estadounidense Puck el que ha dado a conocer la impactante noticia: Angelina Jolie puso una denuncia anónima en el mes de abril, bajo el nombre de Jane Doe, solicitando una serie de documentos relacionados con la investigación a su ex por lo sucedido durante aquel vuelo privado.

Además, el pasado 9 de agosto, la actriz volvió a presentar una versión modificada de la denuncia preguntando por qué el agente del FBI y jefe de la división criminal de la oficina del fiscal federal en Los Ángeles decidió no presentar cargos penales contra Pitt, pese a la gravedad de lo sucedido.

La pareja y sus hijos, en el aeropuerto en una imagen de archivo. Gtres.

Según el relato que la protagonista de Maléfica hizo a las autoridades, su entonces marido "ya estaba enfadado" cuando emprendieron el vuelo de Niza (Francia) a Estados Unidos a bordo de un avión privado y acompañados de sus seis hijos. Las cosas fueron a peor, pues él no habría parado de beber durante todo el trayecto y no tardó en producirse el primer encontronazo.

En un momento dado Pitt la llevó al baño, donde "la agarró por la cabeza y los hombros y la zarandeó" con violencia gritándole cosas como: "Estás jodiendo a esta familia". Discutían por algo relacionado con sus hijos. De vuelta en sus asientos, los niños, intuyendo que algo iba mal, preguntaron a la actriz si se encontraba bien, a lo que su padre contestó: "No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca".

En ese momento, como se refleja en el informe del FBI, Maddox (21) se enfrentó a él defendiendo a su madre. El actor se fue hacia el entonces menor con la intención de agredirle, pero ella logró detenerle. A consecuencia del forcejeo, Angelina sufrió lesiones en la espalda y el codo. Aportó fotografías a las autoridades de las heridas para corroborarlo.

La pesadilla para la estrella de Hollywood no terminó ahí, porque añade que Brad también le tiró cerveza encima mientras intentaba dormir. Al llegar a su destino, le comunicó su intención de irse a un hotel, lo que provocó un nuevo enfrentamiento y provocó que estuvieran más de 20 minutos retenidos en el avión. "No te llevarás a mis malditos hijos", asegura que le gritó su marido.

La actriz mantiene la custodia de todos sus hijos. Gtres.

Seis días después de aquello, Jolie solicitaba formalmente el divorcio, aunque la batalla legal por la custodia de sus hijos todavía continúa. Han pasado seis años y la actriz aún trata de demostrar la actitud violenta de su ex tanto con ella como con la familia. El equipo legal del intérprete de Doce monos no entiende la insistencia, pues ambos recibieron copias en su día de los informes, con la valoración psicológica de los menores, en el que se acordaba no presentar cargos contra Brad.

Los hijos de la pareja están bajo la custodia de su madre desde entonces y la relación con su progenitor se ha enfriado mucho. Aún así, varios medios americanos aseguran que Shiloh (16) estaría buscando un acercamiento con él.

