Jennifer Lopez y Ben Affleck ya son marido y mujer: así fue su boda secreta en la más estricta intimidad

Gran noticia en el star system internacional. La cantante Jennifer Lopez (52 años) y el actor Ben Affleck (49) se casaron el pasado sábado, día 16 de julio de 2022, en una pequeña ceremonia familiar tras obtener una licencia de matrimonio en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, según informó este domingo la revista People.

La publicación accedió a los registros legales que dan cuenta de que la pareja, a la que popularmente en las redes sociales y en Hollywood apodaron como Bennifer, obtuvo una licencia para casarse en el condado de Clark (Nevada), donde se encuentra la famosa ciudad de Las Vegas.

Según dijo una fuente conocedora del acontecimiento a la citada publicación, la creadora de temas como Get right o Let's get loud y su ya marido, Affleck, realizaron una ceremonia "superpequeña" en la que estaban presentes la madre y los dos hijos de ella, los mellizos Emme y Max (14), fruto de su matrimonio con el cantante latino Marc Anthony (53). Poco más ha trascendido a los medios.

[Jennifer Lopez confiesa la pesadilla que vivió en su infancia por culpa de su madre: "Nos pegaba palizas"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de jlover ☁️ (@jloslayy)

El canal NBC informó de que la licencia de matrimonio fue expedida para Benjamin Geza Affleck, el nombre completo del actor de Gone Girl, y Jennifer Lopez, que aparece también identificada como Jennifer Affleck, con el apellido de él, una tradición en América se mantiene, aunque otras celebrities como Beyoncé (40) o Kim Kardashian (41) optaron por mantener primero su apellido y, a continuación, el de su marido -Beyoncé Knowles-Carter o Kim Kardashian-West-.

La intérprete de Jenny from the Block anunció el pasado abril su compromiso con Ben Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos personales distintos.

Desde el año pasado, se han dejado ver en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: Lopez tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Appleton (@chrisappleton1)

Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron a salir a mediados del año 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad. Ahora, 20 años después de aquel momento, la pareja se ha dado el 'sí, quiero' y se ha jurado amor eterno ante sus seres más queridos.

Primeras palabras de JLo

Ha sido a primera hora de la mañana de este lunes cunado la también actriz ha utilizado su blog personal, On The JLo, para confirmar la información publicada: vuelve a ser una mujer casada. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. 20 años de paciencia", comienza el emotivo post, haciendo un guiño a los inicios de su relación con Affleck.

"Conseguimos llegar a la capilla a media noche. Abrieron un par de minutos más tarde, dejándonos hacer fotografías en un Cadillac rosa convertible, evidentemente, utilizado por el propio rey (pero si queríamos que apareciera Elvis costaba un extra, porque estaba ya durmiendo)", apunta con cierto humor sobre su boda en Las Vegas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ActuallyColo (@actuallycolo)

Y prosigue: "Con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas".

Para concluir, JLo abraza al amor de su vida y afirma haber vivido la mejor noche de su existencia. "Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas".

Sigue los temas que te interesan