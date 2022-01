La increíble historia de los Bogdanoff, los gemelos antivacunas vinculados con la aristocracia y la Casa Real

Este pasado 4 de enero de 2022, Francia amanecía con una dura noticia por partida doble: el triste fallecimiento de los célebres gemelos Grichka e Igor Bogdanoff, a los 72 años de edad. Ambos, acérrimos antivacunas y muy conocidos en el mundo televisivo galo, perdían la vida con tan solo cinco días de diferencia tras varios días ingresados en el hospital parisino Georges Pompidou. Grichka perecía el 29 de diciembre, y su hermano hacía lo propio el pasado 3 de enero.

Cabe puntualizar que los hermanos, antes de enrolarse con la aristocracia, e incluso con la Casa Real española -Igor se llegó a casar con Amélie de Borbón-Parma, pariente de Felipe VI (53 años)-, se dieron a conocer en la pequeña pantalla en Francia. En ese escenario catódico, entre los años 1979 y 1985, Igor y Grichka alcanzaron su mayor índice de popularidad cuando presentaron de forma conjunta el espacio Temps X.

Los gemelos, Igor y Grichka, junto a la modelo Julie Jardon en un estreno cinematográfico en 2018. Gtres

El programa fue considerado en la época de gran carácter divulgativo y consistía en una mezcla entre la ciencia ficción y las teorías científicas. De hecho, adquirieron cierto renombre como científicos. Con este escaparate público, los gemelos consiguieron en poco tiempo tanta pompa mediática y social como granjearse fuertes críticas por parte de ciertos sectores de la sociedad. En el ámbito académico, el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) puso en tela de juicio que los escritos que se vertían en dicho espacio de televisión fueran todo lo rigurosos que se esperaba.

CNRS los llevó a juicio. Inicialmente ganaron los hermanos, pero, más tarde, perdieron en 2015, siendo condenados a una multa de 2.000 euros. En la literatura también cosecharon controversia. En 1991, el lanzamiento de su libro Dios y la ciencia enfureció a la astrofísica vietnamita Trinh Xuan Thuan, quien sostuvo que había pasajes sacados de una de sus celebérrimas obras. No obstante, más allá de estas polémicas que solo sirvieron para encumbrar su fama y convertirlos en rostros imprescindibles de programas y saraos, los Bogdanoff procedían de una familia con magnos apellidos, pudiente y emparentada con la aristocracia desde buena cuna.

Una infancia de comodidades y una procedencia boyante y cargada de parabienes. Nunca les faltó de nada. Niños ricos desde antes de nacer. Su padre, Yuri Mikhailovich Ostasenko-Bogdanov, fue un pintor ruso, y su madre, María Maya Kolowrat-Krakowská, una condesa austríaca. Fueron criados en un castillo, propiedad de su abuela por parte de madre. La abuela, Bertha Kolowrat-Krakowská, protagonizó una vida sentimental bastante intensa. No en vano, contrajo matrimonio con un miembro de los Von Colloredo-Mannsfeld.

También mantuvo una relación amorosa con Roland Hayes, el que fue y ejerció de abuelo de los gemelos Igor y Grichka. En lo que respecta al padre de ambos, las raíces de abolengo no se terminan. Yuri Mikhailovich Ostasenko-Bogdanov procede de una familia noble tártara del siglo XVII, de origen musulmán. A nivel sentimental, los gemelos antivacunas protagonizaron una vida bastante antagónica. Por un lado, Grichka jamás se casó y nunca tuvo hijos. En su antípoda, Igor dio el 'sí, quiero' en tres ocasiones y ejerció como padre de seis hijos. Genevieve Grad, Ludmilla d'Oultremont y Amélie de Borbón-Parma son las identidades de las esposas que compartieron vida y lecho con Igor.

Esta última, Amélie, escritora, residente en Francia y amante de España, es hija de Miguel de Borbón-Parma, descendiente de Carlos V y de Luis XVII y último marido de María Pia de Saboya. Amélie suele pasar temporadas en Sotogrande (Cádiz) y es prima del rey Felipe VI. Con ella tuvo Igor dos hijos. "Es un hombre de una gran cultura, fuerte carisma y muy extravagante", definió Amélie en 2017 a Igor para ABC. En 2018 se divorciaron. En aquella entrevista, De Borbón-Parma habló de Felipe VI: "Felipe me parece un Rey moderno, elegante y se le percibe sumamente ponderado e inteligente. Impuso a su esposa -pese a no pertenecer a la realeza- por amor y, por ese motivo, me resulta un romántico moderno".

Sea como fuere, y regresando a los hermanos Bogdanov, en sus últimos años también se hicieron populares por su adicción a las operaciones de cirugía estética, lo que les provocó graves deformaciones faciales. A pesar de las evidencias, siempre negaron haberse retocado. "Somos experimentadores", aseguró en una ocasión Grichka. "En el experimento, hay una cierta cantidad de pequeños protocolos. Se trata de tecnologías muy avanzadas, es la razón por la que se mantiene el misterio a lo largo del tiempo", añadió entonces.

En el último tiempo, los hermanos Bogdanoff redujeron al máximo su exposición pública y apenas hacían vida social. Según se ha publicado en algunos medios de comunicación, los hermanos estaban pergeñando un nuevo proyecto: la secuela de su mayor éxito literario, Dios y la ciencia. Pretendían reunirse en los próximos meses con el Papa Francisco (85).

"Su manuscrito estaba muy avanzado. Llevaban años trabajando en él. Grichka inició una parte e Igor la terminó. Yo mismo entregué una carta y el primer libro, Dios y la ciencia, en italiano, al Papa en Roma en 2018", ha revelado en las últimas horas el agente de ambos, Damien Nougarede. En otro orden de cosas, ambos habían sido detenidos y encarcelados, estaban pendientes de un importante juicio por fraude, previsto para finales de enero, tras ser acusados de estafar a un enfermo bipolar para conseguir un millón de euros.

