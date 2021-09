El padre de Britney Spears espiaba las conversaciones de la cantante con su novio y sus hijos

El padre de Britney Spears (39 años), Jamie Spears (69), y la empresa de seguridad que contrató su progenitor supuestamente para proteger a su hija desplegaron un sistema de vigilancia que incluía la monitorización de las comunicaciones de la cantante y la grabación de audio dentro de su dormitorio, según un documental del diario The New York Times.

El periódico cita a un empleado de la compañía de seguridad Black Box, Alex Vlasov, que apuntó que se grabaron conversaciones con su novio y sus hijos.

El documental, titulado Controlling Britney Spears (Controlando a Britney Spears) se puede ver en la plataforma Hulu y su estreno tiene lugar cuatro días antes de que salga a la luz otra cinta sobre la vida de la cantante titulado Britney vs Spears y que ha sido producido por Netflix.

Britney Spears durante un acto en Los Ángeles.

Mientras que el documental del The New York Times se centra en el "intenso aparato de vigilancia que controlaba cada movimiento que hacía la estrella del pop", como lo describe el propio rotativo; Britney vs Spears analizará los giros que ha dado la vida de la cantante al pasar de ser una artista infantil a una diva del pop y finalmente a vivir presa de su fama y de sus problemas mentales.

Según el testimonio de Vlasov a The New York Times, la "implacable vigilancia" a la que fue sometida Britney Spears, que lleva 13 años bajo la tutela de su padre, "ayudó a varias personas vinculadas a la tutela, principalmente su padre, James Spears, a controlar casi todos los aspectos de su vida".

Los creadores de la cinta son los mismos que lanzaron el documental Framing Britney que expuso por primera vez el caso de la cantante con un gran éxito de audiencia y que fue seguido por otro de la BBC titulado The Battle for Britney.

La cantante ha criticado todos los trabajos que se han publicado sobre su vida, asegurando que explotan su dramática situación personal.

Manifestación en Los Ángeles por el movimiento free Britney. Gtres

El próximo miércoles está prevista una audiencia en la Corte Suprema de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante.

Hace unas semanas, el padre de Britney entregó unos documentos en los que se mostraba favorable a poner fin a la tutela que él mismo ha controlado durante 13 años. "Los acontecimientos recientes relacionados con esta tutela han puesto en duda si las circunstancias han cambiado hasta tal punto que es posible que ya no existan motivos para establecer una tutela", afirmó el progenitor.

Pero el asunto es mucho más complicado, porque un mes antes Jamie comentó que renunciaría a la tutela con varias condiciones, como designar a otro responsable.

Britney Spears durante un concierto en Berlín, Gtres

Por su parte el abogado de Britney, Mathew Rosengart, pidió esta semana que se ponga un cese "inmediato" y efectivo el mismo día de la vista judicial, ya que además del rechazo de la cantante a su padre, necesita firmar un acuerdo prematrimonial con su nuevo prometido.

La semana pasada, Britney anunció su compromiso matrimonial con Sam Asghari, su novio desde hace cinco años

[Más información: Britney Spears elimina su cuenta de Instagram tras anunciar su compromiso: el motivo de su decisión]

Sigue los temas que te interesan