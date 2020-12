6 de 7

La cantante Miley Cyrus (28) confirmó su ruptura con Cody Simpson (23) el pasado agosto tras una relación que ha durado diez meses. La artista zanjó así los rumores de quienes aseguraban que ella y Cody no convivían desde antes del verano. Finalmente la propia Miley se pronunció en sus redes sobre la ruptura: "Por ahora, dos mitades no pueden formar un todo, y estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a esta edad". La pareja había atravesado anteriormente varias crisis, por las que se habló de ruptura, especialmente tras conocerse una infidelidad de él a finales de 2019 cuando fue fotografiado besando a otra chica, pero se dieron una segunda oportunidad que no ha acabado bien.