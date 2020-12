Vanessa, viuda de Kobe Bryant, desvela que su madre la está extorsionando: cruce de demandas

El pasado mes de enero fallecía Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, en el que iba junto a su hija Gianna, en Los Ángeles. Desde entonces, la familia ha intentado reponerse de la trágica pérdida en un año marcado, además, por la pandemia. Sin embargo, parece que los lazos familiares no son tales. Al menos, los que unen a su viuda, Vanessa, con su madre, Sofia Urbieta Laine. Ambas están protagonizando un duro enfrentamiento que ha trascendido a los medios de comunicación.

La madre de Vanessa la ha denunciado, pretextando que no está cumpliendo con los deseos de su malogrado marido, que prometió en vida que siempre iba a cuidar de su suegra. Y, según Laine, no está siendo así y ha presentado una demanda. En el escrito, presentado en la corte angelina, la madre de Vanessa relata que no se la está cuidando, "desgraciadamente no se ha cumplido porque ahora ha fallecido y Vanessa Bryant ha dado todos los pasos para imposibilitar y cancelar todas las promesas". Así, alega que su hija nunca pretendió honrar los últimos deseos del jugador de baloncesto.

Kobe y Vanessa Bryant. Gtres

Vanessa no se ha quedado callada. Ha respondido con otra demanda, en la que sostiene que su madre la intenta "extorsionar económicamente". En esa línea, explica que durante 20 años, tanto ella como su marido sufragaron los gastos de la abuela de sus hijos. Incluso, que la dejaron vivir totalmente gratis en una casa de la familia en Newport Coast, en el condado de Orange. "Ahora quiere cobrarme 96 dólares la hora (78 euros) por haber trabajado, supuestamente, 12 horas al día durante 18 años cuidando a sus nietos. En realidad, de manera ocasional cuidó de mis hijas mayores cuando eran niñas", ha escrito Vanessa. "A principios de este año estaba buscando un nuevo hogar para ella y, una semana más tarde, salió en televisión dando una entrevista en la que hablaba de manera despectiva de nuestra familia, haciendo falsas acusaciones mientras vivía gratis en una urbanización de Newport Coast", ha aclarado Vanessa, para cerrar el comunicado así: "Incluso después de esa entrevista estaba dispuesta a ofrecer a mi madre apoyo económico durante el resto de su vida, pero eso no fue suficiente para ella. Se puso en contacto conmigo a través de intermediarios -al contrario de lo que ella asegura, no he cambiado de número de teléfono- y me exigió 5 millones de dólares (4.085.000 euros), una casa y un vehículo Mercedes tipo SUV".

El amor truncado de Kobe y Vanessa

Kobe y Vanessa Bryant junto a sus hijas Natalia Diamante, Gianna Maria y Bianka Bella.

Kobe y Vanessa Bryant formaban una de las parejas más sólidas del panorama hollywoodiense. A finales de los 90, la estrella de la NBA quiso probar suerte en el mundo de la música y fue a raíz de sus ensayos junto a la bailarina Vanessa cuando surgió el amor entre ellos.

Kobe y Vanessa contrajeron matrimonio en el año 2001 en una boda que fue de película. Fruto de su inquebrantable relación sentimental nacieron sus cuatro hijas: todas niñas con nombres compuestos. El segundo de ellos en español, por las raíces mexicanas de Vanessa. Así, llegaron al mundo Natalia Diamante (17), Gianna María, Bianka Bella (3) y Capri Kobe.

La pequeña Capri tan solo tenía siete meses cuando su padre y su hermana fallecieron. La segunda hija del matrimonio Bryant, Gianna María, conocida cariñosamente como Gigi era una gran amante del baloncesto, herencia directa de su padre. Desafortunadamente, la vida le tenía preparada un revés inesperado no solo a ella, sino también a su progenitor. Aquella gélida mañana de enero, ambos encontraban la muerte en un trágico accidente mortal.

"Mis hijas y yo queremos dar las gracias a las millones de personas que nos han mostrado su cariño y apoyo en estos terribles momentos", comenzaba relatando Vanessa en su primera carta al mundo tras el fallecimiento de su marido y su hija. "Gracias por vuestras oraciones. Definitivamente, las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la inesperada pérdida de mi adorado marido, Kobe -el maravilloso padre de nuestras hijas- y de mi preciosa y dulce Gianna -una hija cariñosa, generosa y maravillosa-, y una increíble hermana para Natalia, Bianka y Capri", concluía Vanessa.

