Nueva infracción al volante de Ozuna: multan al cantante por exceso de velocidad

El cantante puertorriqueño Ozuna (27 años) ha sido multado este domingo por la policía al conducir con exceso de velocidad, y su vehículo ha quedado retenido por no tener la documentación en regla, según han informado las autoridades locales.

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido por su nombre artístico Ozuna, conducía un lujoso todoterreno por la carretera 129 de Hatillo, en el norte de Puerto Rico, a 60 millas por hora (97 kilómetros por hora) en una zona de 45 millas por hora (72 kilómetros por hora). En un tramo de la carretera se encontró con unos agentes de policía que al percatarse de la velocidad a la que circulaba le dio el alto.

Ozuna ha sido multado por exceso de velocidad.

Los agentes, tras comprobar la documentación del coche, observaron que el vehículo no tenía todos los permisos vigentes y procedieron a retirarlo de la circulación. Ozuna ha sido citado ante la justicia en el Tribunal de Hatillo el próximo 30 de octubre de 2019.

Este no es el primer incidente del artista con uno de sus vehículos. En enero de este mismo año, el cantante sufrió un grave accidente tras chocarse con su Porsche 911 GT2 contra la valla de una casa en Puerto Rico.

En el accidente resultó herida una mujer que viajaba en el coche, y que fue trasladada al hospital. Pese a sus lesiones, su vida no corría peligro. Ozuna, además, habría llegado a un acuerdo con los dueños de la vivienda para que no presentaran una denuncia en su contra, por lo que la policía finalmente no intervino.

El puertorriqueño es uno de los cantantes más populares actualmente, encumbrándose como el artista más visto en YouTube, un logro que alcanzó en 2018. Además, Ozuna puede presumir de ser el músico con la mayor cantidad de vídeos en alcanzar mil millones de visitas en esa plataforma (siete veces), lo que consiguió en 2019.

También es el artista solista con la mayor cantidad de nominaciones en un solo año a los Premios Billboard de la Música Latina (23) y el cantante solista con la mayor cantidad de los premios mencionados ganados en un solo año (11).

