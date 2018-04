El hijo de Trump toma Teruel: sus vacaciones perdidas tras su divorcio

El hijo de Donald Trump (71 años) ha sorprendido con su última publicación en Instagram. Ya no solo por su indumentaria de camuflaje, sino por el lugar al que se ha desplazado. Ni más ni menos que a España. A las pocas semanas de anunciarse su ruptura sentimental de Vanessa Trump tras 12 años de unión, el primogénito del presidente estadounidense, ha optado por poner tierra de por medio y visitar, durante este pasado fin de semana, Aragón en un viaje 'secreto' con unos amigos. En concreto, el empresario y economista se ha dejado seducir por los encantos de la localidad turolense de Beceite, donde ha podido disfrutar de paisajes montañosos y espectaculares que albergan uno de los ecosistemas mejor conservados de Europa.

Ante este prometedor y relajado panorama, el vástago del controvertido presidente se ha 'escapado' a España, seguramente para respirar aire de montaña y dejarse engatusar por la magia rural. Aunque no hay nada confirmado, algunos medios apuntan a que el motivo de su viaje relámpago obedecería a una cacería de carácter privado. "Un paisaje y un terreno realmente increíble aquí en España este fin de semana. Muy resistente y único. Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana también", escribía en la red social Instagram, donde ha compartido varias instantáneas de su corta visita al municipio de Teruel. Con una sonrisa y un atuendo de lo más militar, el empresario ha optado por poner al mal tiempo buena cara.

El hijo de Trump, que actualmente ostenta el cargo de vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar The Trump Organization, se mostró muy impresionado con las construcciones del lugar: "Entré en esta casa de campo muy fresca en las Montañas Beceite de España con algunos de mis amigos. Me dijeron que ha estado aquí por siglos... Ya no se construyen cosas como antes se hacía". Entre construcciones milenarias, todo apunta a que el joven se lo pasó en grande con sus amigos. ¿Le contará a su padre las maravillas paisajísticas de España y se convertirá en el lugar de veraneo del magnate?

Divorcio amistoso

El hijo del presidente junto a su hasta entonces mujer, Vanessa. Gtres

La mujer del hijo del presidente, Vanessa Trump, fue la encargada de iniciar en un juzgado de Manhattan los trámites de divorcio. "Después de 12 años de matrimonio hemos decidido iniciar caminos separados. Tendremos siempre un inmenso respeto el uno al otro y a nuestras familias. Tenemos cinco maravillosos hijos juntos y son nuestra prioridad. Pedimos que se respete nuestra vida privada", afirmaron en un comunicado conjunto.

Pese a que su ruptura se pretende enfocar desde la cordialidad entre las partes, una fuente cercana al hasta entonces matrimonio ha asegurado al medio Page Six que no todo sería tan idílico: "Han tenido problemas durante mucho tiempo. La pareja ha querido permanecer unida mientras el presidente esté en el cargo, pero cada vez resulta más difícil resolver sus problemas. Él nunca está allí. Vanessa es una madre entregada, pero cada vez se siente más sola y es ella la que se encarga de los niños". Pese a pertenecer desde hace 13 años a la familia Trump, Vanessa siempre ha intentado pasar inadvertida, alejada de la burbuja y la polémica que les rodea. Sin embargo, pese a la compostura, ahora habría dado el paso al frente definitivo.

