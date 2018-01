El sorprendente cambio de David Beckham en un año: descuidado y desaliñado

David Beckham (42 años) siempre se ha caracterizado por ser uno de los hombres más atractivos del planeta. Una persona que, como el buen vino, mejora con la edad. Este atractivo reside en dos aspectos. Por un lado, el jugador no se descuida y en varias ocasiones ha comentado que sigue una rutina diaria para cuidarse.

Por otro lado, el británico nunca nos aburre en lo que a estilismo se refiere. A lo largo de los años lo hemos visto lucir atuendos de lo más arreglados y otros que han sido poco acertados, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este último año Beckham ha querido volver a sus orígenes y recuperar uno de los looks con los que más triunfó: su aspecto grunge. Entiéndase por este término un conjunto con cierto aire desaliñado y rebelde en el que, en el fondo, muchos de los detalles están pensados al milímetro.

Un vistazo a las imágenes que ha protagonizado este año confirman esta transformación. A principios de 2017 el jugador apostaba fuertemente por unos atuendos más arreglados, donde el traje fuera el claro protagonista. Acompañaba este look con una barba bien recortada y cuidada junto a un pelo que, aunque es cierto que no era largo, no llegaba a melena y siempre llevaba arreglado con gomina.

En cambio, las recientes imágenes de su última aparición en París acompañando a Victoria Beckham (43) de compras son totalmente distintas. Concretamente, el estilismo por el que apostó en esta ocasión tiene un cierto aire grunge, con un aspecto desaliñado y rebelde. Por un lado, el pelo está mucho más largo, conformando una melena que sobresale cual abanico por debajo del gorro rojo de punto (un complemente típico de este tipo de estilismos). Por otro lado, la barba descuidada, dejada (con algunas zonas más largas que otras) y con unas partes con canas y otras en tono rubio acrecentaban este aspecto desaliñado.

Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que el británico luce con este estilismo. En su época de juventud, cuando todavía era una joven promesa a la que se rifaban los equipos de fútbol, David Beckham caminaba por las calles de Madrid con el uniforme oficial de los grunge: pantalones vaqueros desgastados, un gorro de punto caído y una camiseta de franela de cuadros.

Los Beckham llegan el jueves a España

Esta semana la pareja abandonó su domicilio londinense para trasladarse a París, donde han disfrutado de una intensa sesión de compras. No obstante, este jueves se trasladarán a España para asistir a la cena que Vogue España prepara en honor de Victoria Beckham. Así, se espera que el jugador de fútbol acompañe a su mujer en este especial homenaje.

David y Victoria Beckham en una imagen reciente. Gtres.

En este sentido, uno de los detalles curiosos que ya desveló JALEOS es que esta cena en honor de Victoria tendrá lugar en el hotel madrileño Santo Mauro. Aunque puede ser que los Beckham no recuerden este nombre, lo cierto es que hace 13 años su vida se vio salpicada fuertemente por este lugar. En 2005 saltó a los titulares que Ana García Obregón (62) y David Beckham habrían tenido un romance en este edificio.

Según los datos que trascendieron en ese momento, la actriz se hospedaba por esos días en este hotel mientras su casa estaba en obras. El destino quiso que en esa época el jugador también residiera en el edificio tras fichar por el Real Madrid. Así, una mañana se 'tropezó' en recepción con la artista. A partir de ahí la historia sigue el transcurso natural de este tipo affaire.