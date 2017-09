El zas de Miss Texas a Donald Trump en pleno certamen de belleza

Donald Trump (71 años) conoce muy bien los certámenes de belleza estadounidenses pues ha pasado décadas vinculado al negocio de Miss Universo. Siempre rodeado de mujeres bellas, incluso en su propia familia, esta semana una de las aspirantes a la corona de Miss América ha dejado por los suelos al presidente del país por el que se jugaba el trono.

Margana Wood es la chica que se esconde tras la banda de Miss Texas 2017 y la mujer que hoy todo el mundo aplaude por sus palabras contra el líder de la Casa Blanca. El vídeo que se ha convertido en viral es del momento en el que las bellas aspirantes tienen que responder a las cuestiones de cultura general y actualidad que les preguntan los jueces del certamen. La que iba dirigida para Margana era la siguiente: "El mes pasado, una manifestación de supremacistas blancos neonazis y el Ku Klux Klan en Charlottesville, Virginia, se volvió violenta y una contramanifestante fue asesinada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que fue culpa de ambos bandos y que en los dos hay gente muy buena. Responde sí o no y por qué".

Lo que parecía ser una pregunta quizá demasiado compleja para este tipo de eventos logró ser el instante más sorprendente y reivindicativo del show. Y es que Wood no dudó en su respuesta: "Creo que está muy claro que el asunto de los supremacistas blancos fue un ataque terrorista. Creo que el presidente Trump tendría que haber hablado antes, afrontando el problema, y hacer que todos los americanos nos sintamos seguros en este país. Ese es ahora el problema número uno".

Margana sabe de lo que habla, ya que es una joven interesa por las políticas de su territorio y por su relación con el resto del globo. Gran parte de la culpa de que Miss Texas esté al tanto de los movimientos socioculturales y de carácter gubernamental es su novio. El chico acaba de ser nombrado oficial del Ejército de Estados Unidos y su novia ha permanecido junto a él durante sus años de preparación y su implicación en la situación de los 50 estados americanos.

