El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes, 23 de octubre, la 46 edición de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Los reyes, Felipe VI (58 años) y Letizia (54),y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), presidirán la gala, a la que también asistirá la emérita Sofía (87).

La princesa de Asturias entregará los galardones que llevan su nombre a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes); al estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional).

También recogerá el galardón de Ciencias Sociales 2026 el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash; el de los Deportes, el futbolista argentino Leo Messi; el de las Letras 2026, el escritor británico Julian Barnes, y el de la Concordia, la astronauta estadounidense Christina Koch.

Junto a la Familia Real y a los galardonados han estado más de 1.000 invitados que han desfilado por la tradicional alfombra azul a las puertas del Campoamor. A las puertas del teatro se ha podido ver a Gloria Lomana, Miguel Induráin y Paloma Rocasolano.

También a Juan Ramón Lucas junto a Sandra Ibarra, el Padre Ángel y Adolfo Suárez Illana.