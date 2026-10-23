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El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes, 23 de octubre, la 46 edición de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Los reyes, Felipe VI (58 años) y Letizia (54),y sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), presidirán la gala, a la que también asistirá la emérita Sofía (87).

La princesa de Asturias entregará los galardones que llevan su nombre a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes); al estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional).

También recogerá el galardón de Ciencias Sociales 2026 el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash; el de los Deportes, el futbolista argentino Leo Messi; el de las Letras 2026, el escritor británico Julian Barnes, y el de la Concordia, la astronauta estadounidense Christina Koch.

Junto a la Familia Real y a los galardonados han estado más de 1.000 invitados que han desfilado por la tradicional alfombra azul a las puertas del Campoamor. A las puertas del teatro se ha podido ver a Gloria Lomana, Miguel Induráin y Paloma Rocasolano.

También a Juan Ramón Lucas junto a Sandra Ibarra, el Padre Ángel y Adolfo Suárez Illana.

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    Los reyes, Felipe y Letizia.

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    La princesa Leonor, la infanta Sofía y la emérita Sofía.

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    La reina Sofía y la infanta Sofía.

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    La emérita Sofía, la princesa Leonor, Felipe VI, Letizia y la infanta Sofía.

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    El cariñoso gesto entre la reina Sofía y su nieta.

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    Gloria Lomana.

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    Esther Alcocer Koplowitz.

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    Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra.

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    Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia.

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    Miguel Induráin y su hija, Ana Sofía.

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    El Presidente Ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, y su esposa, María Isabel García-Tabernero Ramos.

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    El Padre Ángel.

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    Pedro Duque.

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    Antonio Garamendi, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

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    Adolfo Suárez.

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    María Pagés.

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    Nuria March y su esposo, George Donald Johnston III.

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    Santi Cazorla y su mujer, Ursula Santirso.

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    Leo Messi.

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    María Dueñas.

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