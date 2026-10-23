De la confusión de la reina Sofía en su coche al 'momento móvil' de Patti Smith: las anécdotas de los Princesa de Asturias

Este viernes, 23 de octubre de 2026, Oviedo ha acogido, un año más, el acontecimiento más solemne y regio del año, ése que coloca a la ciudad en el epicentro de todas las miradas, tanto a nivel nacional como internacional: los Premios Princesa de Asturias.

Como en cada octubre, Oviedo se engalana especialmente; se vive y se respira un aire festivo entre los ovetenses. Las gaitas no dejan de sonar, entonando el pasacalle El Xarreru y el himno de Asturias, Asturias, patria querida, que cierra el acto en el Teatro Campoamor.

Este magno evento está presidido, como ya es habitual, por los reyes Felipe VI (58 años) y Letizia (54), junto a la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18).

La Familia Real, posando a las puertas del Teatro Campoamor. Gtres

Al filo de las 18:30 horas, Sus Majestades y Sus Altezas Reales, acompañados de la reina emérita Sofía (87), han arribado al Teatro Campoamor de Oviedo, haciendo el tradicional recorrido -de unos 800 metros- desde el Hotel de la Reconquista.

Allí, la Familia Real ha sido recibida entre vítores y aplausos por todos los presentes, que han aguardado pacientemente a que todos ellos bajaran del coche. Felipe y Letizia han salido del primero de los vehículos.

Justamente detrás, han hecho lo propio Leonor y Sofía, quienes han bajado del otro automóvil de la mano de la Emérita.

Además de presenciar el gran momento de la entrega de los galardones, este insigne día ha dejado tras de sí poderosas lecciones de dicción por parte de Leonor, así como clases de estilismo de los Reyes.

Este regio día 23 ha estado marcado por importantes y emotivas anécdotas -protagonizadas tanto por la Familia Real española como por sus familiares más cercanos y directos-, y por gestos espontáneos y desenfadados de los miembros reales, pese a la solemnidad del acto.

EL ESPAÑOL ha hecho un somero repaso de las anécdotas que han pasado inadvertidas o que, directamente, el ojo avizor de los espectadores que han visto la retransmisión en directo no ha apreciado.

1. El gesto natural de Leonor

Leonor abrazando por detrás a sus padres. Redes Sociales

En el hall del Teatro Campoamor, y mientras esperaban a que las autoridades y la reina emérita tomaran asiento, los Reyes y sus hijas han posado para una fotografía oficial.

En ésas, Leonor se ha colocado en medio de sus padres, y los ha abrazado por detrás, en un gesto de lo más natural.

2. Los pendientes de rubíes de Leonor

Los pendientes de Leonor. Gtres

Las joyas de la Familia Real han cobrado un especial protagonismo este viernes. En especial, los pendientes que ha lucido la princesa Leonor.

La heredera ha estrenado un diseño de rubíes y diamantes que perteneció a su abuela, la reina Sofía, y que ésta recibió como regalo de la reina Federica con motivo de su boda. La pieza ha acompañado un vestido burdeos de Hannibal Laguna.

3. El 'tienes que posar' a Patti Smith y su 'momento móvil'

Patti, grabando con su teléfono móvil. Redes Sociales

En el trayecto del Hotel Reconquista al Teatro Campoamor, Smith ha protagonizado un momento de lo más simpático y espontáneo. Subida al vehículo, no ha dudado en bajar la ventanilla para, con su propio teléfono móvil, inmortalizar el ambiente de las calles de Oviedo.

Una vez apeada del coche y sobre la alfombra azul, la artista ha protagonizado otro sublime instante, cuando han tenido que indicarle que debía detenerse ante los fotógrafos para posar, en un claro trance de confusión.

Con una gran sonrisa, ha asentido, se ha quitado el coletero de su cabello con gran naturalidad, y las cámaras la han fotografiado.

4. El peluche de Kenichi Yoda, el presidente de Studio Ghibli

Kenichi Yoda, el presidente de Studio Ghibli. Gtres

Ha sido una de las anécdotas más comentadas de la jornada. Kenichi Yoda, el presidente de Studio Ghibli, que ha recibido el premio al estudio de animación japonés, ha acudido a los premios con un peluche que se ha convertido en el protagonista involuntario de las redes sociales.

5. La duda de la Emérita en su coche

La Emérita, antes de subirse al coche. Redes Sociales

La salida de la reina emérita Sofía del Hotel Reconquista también ha acaparado la atención de los más curiosos.

Una vez ha alcanzado caminando su vehículo -tanto ella como los Reyes y Leonor y la infanta Sofía se han desplazado por separado, en tres coches-, le ha asaltado una duda a la soberana: por qué puerta trasera entrar.

Todo hace indicar que la mujer del emérito Juan Carlos (88), indecisa, ha interpelado a su ayudante un '¿entro por esta puerta?'. Ante el gesto afirmativo de este, la Emérita se ha sentado detrás del conductor.

6. Las perlas de Paloma Rocasolano

Paloma Rocasolano. Gtres

La asistencia de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, a los Premios Princesa de Asturias es habitual cada año. A pesar de que su presencia no ha sido una sorpresa, su elección del estilismo ha vuelto a acaparar miradas.

Rocasolano ha lucido un vestido azul claro grisáceo, con un jaspeado de hilos blancos. No obstante, se ha puesto el foco en los complementos. Los pendientes, al igual que ella, son unos fijos en la gala.

Se trata de unos pendientes de oro blanco con grandes perlas y que ha llevado ya en varias ocasiones: en los príncipe de Asturias 2013, los princesa de Asturias 2014 y los princesa de Asturias 2015 y 2023.

Durante el discurso de su nieta Leonor, Paloma se ha mostrado muy emocionada al escuchar sus palabras.

7. Antonela Roccuzzo, admiradora de Messi

Antonela Roccuzzo, con una amiga. EFE

Leo Messi ha desfilado por la alfombra azul en solitario, como marca la tradición en el caso de los premiados. Eso sí, su esposa, Antonela Roccuzzo, se encontraba ya en el interior del teatro, acompañada por una amiga.

Especial mención merece su rostro de orgullo cuando el futbolista el Inter de Miami ha recogido el galardón.

8. Un sari de color rosa fucsia

El sari fucsia de la invitada. Gtres

Durante el desfile de invitados que ha hecho su entrada en el Teatro Campoamor, ha llamado la atención el colorido diseño que ha lucido una de los acompañantes del químico británico Sir Shankar Balasubramanian y de su esposa, Veena Krishnan.

Los focos se han centrado en la mujer que está situada a la derecha de Krishnan. Esta fémina ha puesto, sin duda, la nota de color al lucir un sari de color rosa fucsia, decorado con pequeños motivos vegetales dorados que se repiten por toda la tela.