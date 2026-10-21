Haakon de Noruega presidirá su primera cena como rey con el Storting en el Palacio Real, arropado por su madre y su hija

Haakon de Noruega (54 años) se prepara para asumir como rey una de las citas más tradicionales de la agenda de la Corona. Este jueves 22 de octubre, a las 20 horas de la tarde, el Palacio Real de Oslo abrirá sus puertas a los miembros del Parlamento para una cena en su honor que este año adquiere un significado especial: será la primera bajo su reinado.

A su lado estarán su madre, la reina Sonia (89), y su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra (22), según ha anunciado la Casa Real en su programa oficial. La gran ausente será la reina Mette-Marit (53), que no volverá a aparecer en un acto público hasta el verano que viene debido a su condición médica.

La cena con los representantes del Storting -así es como se llama el Parlamento noruego- no es una recepción más en el calendario de palacio. Sus antecedentes se remontan al periodo de unión con Suecia, aunque fue Haakon VII quien la convirtió en una tradición fija en 1906.

El monarca en una cena en el Palacio Real de Oslo. Gtres

Habitualmente se celebra en octubre, poco después de que la Cámara retome su actividad tras el verano, y constituye uno de los encuentros tradicionales entre la Corona y los representantes parlamentarios.

En esta ocasión, el interés estará en el estreno de Haakon al frente de la velada como monarca. La cita dará continuidad a una costumbre que durante el reinado anterior tuvo a Harald y Sonia como anfitriones y que ahora pasa a formar parte de las responsabilidades del nuevo soberano.

El encuentro llegará, además, después de otro acto de especial relevancia institucional. El pasado 2 de octubre, Haakon presidió la apertura solemne de la 171 sesión del Parlamento noruego, acompañado también por su hija. La heredera volverá a estar junto a su padre en esta nueva cita con los miembros de la Cámara.

Aunque la posición de la reina Sonia dentro de la estructura de la Familia Real ha cambiado tras el acceso al trono de su hijo, continúa desempeñando compromisos oficiales en representación de la institución. Su asistencia a la cena confirma que seguirá presente en algunas de las principales convocatorias de la Corona.

De hecho, de aquí a los próximos 15 días, la reina viuda Sonia tiene programados varios actos en agenda, incluido un viaje a España. La esposa de Harald V viajará el próximo 29 de octubre a Málaga donde inaugurará la exposición Munch–Picasso en el Museo Picasso de la ciudad andaluza. Y un día después, el 30, se desplazará a la localidad de Benalmádena para visitar el Colegio Noruego de Arroyo de la Miel.

La reina Sonia en uno de sus últimos actos en la Soli Brug Gallery. Gtres

Mette-Marit, de baja

Mientras Mette-Marit continúe de baja médica, el peso de la agenda real recae sobre Haakon, como es obvio, y sobre la viuda Sonia. De los 25 actos y compromisos que hay programados desde este 22 de octubre hasta el próximo 6 de noviembre, el Rey presidirá 19 eventos, su madre estará presente en 7 y la princesa Ingrid tan solo aparecerá en dos.

La esposa de Haakon se encuentra en un proceso largo de recuperación tras su trasplante de pulmón el pasado mes de junio y su agenda está completamente vacía. Tan solo reapareció el pasado 16 de octubre a través de unas fotografías publicadas en la cuenta de Instagram de la Casa Real noruega para anunciar la reapertura de una de las exposiciones que han estado cerradas durante el luto oficial por la muerte de Harald V.

En la publicación, en la que aparecía vestida de manera informal y con buen semblante, Mette-Marit desveló que tejer era una de las pocas cosas que le devolvía la calma en sus peores días. "Cuando me siento ante el telar, muchas cosas se calman. El tiempo transcurre más despacio y resulta imposible tener prisa. Tejer lleva tiempo, pero el telar también te devuelve algo: tiempo y espacio. Un refugio", aseguró.

La Reina está recluida en el Palacio de Skaugum donde comparte tiempo con su hijo Marius Borg (29), quien está en régimen de arresto domiciliario, hasta que se aclare su situación judicial. Fue declarado culpable por dos violaciones y una agresión física a varias de sus exparejas, pero según las últimas informaciones ahora podría repetirse su juicio.

Quien también está muy pendiente de su madre, aunque en la lejanía, es Sverre Magnus (20). El hijo menor de los Reyes se encuentra en Portugal cursando sus estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresas en el Forward College.