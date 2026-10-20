Harry rompe su silencio sobre el distanciamiento con su familia: "Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren"

El príncipe Harry (42 años) ha roto su silencio sobre los problemas con su padre, Carlos III (77), y su hermano, Guillermo (44), en una inusual entrevista. El hijo pequeño de Diana de Gales asegura que desea "solucionar" el conflicto familiar y deja entrever que no todos en su entorno comparten esa voluntad.

"Con todo lo que pasa en el mundo, lo más importante es reconciliarse. Esa es la clave", ha declarado el duque de Sussex en la revista GQ.

Aunque no cita nombres, las palabras de Harry han sido interpretadas como un mensaje directo a la Familia Real con la que quiere firmar la paz. "Yo quiero solucionarlo, pero hay quienes no quieren. Claro que quiero…", afirmó el duque de Susex.

También reconoció que las cicatrices permanecen, pero defendió que cambiar la percepción del pasado y soltarlo es esencial para avanzar. "Las cicatrices son para siempre, pero dejar ir es algo a lo que animaría a todo el mundo".

La conversación forma parte de la serie One More Question, conducida por el editor Zach Baron, y fue grabada a finales de septiembre en Nueva York, durante la visita del príncipe a la ciudad. En ella, Harry aborda su regreso a Inglaterra, el duelo por su madre y su relación actual con su familia.