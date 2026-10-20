Christian de Dinamarca preside por primera vez como heredero una cena de Estado: su 'tierra, trágame' con algunos invitados

Este pasado 19 de octubre, Christian de Dinamarca (21 años) ha vivido su auténtica puesta de largo internacional al participar por primera vez como heredero de la Corona en una cena de gala ofrecida por sus padres, los reyes Federico X (58) y Mary (54), a un mandatario extranjero.

La cita, celebrada con motivo de la visita de Estado del presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm (69), y la primera dama, Ngô Phương Ly (56), supone la consolidación definitiva del joven dentro de la Institución.

Para esta velada trascendental, el futuro monarca ha aparcado temporalmente la rutina castrense en el Regimiento de Húsares de la Guardia y se ha desplazado al histórico palacio situado en la capital danesa.

Ataviado con la máxima etiqueta y luciendo las condecoraciones de la dinastía, Christian ha asumido un papel estelar en el Gran Salón de Christiansborg, donde se ha mostrado cercano, maduro y plenamente integrado en los compromisos de alto nivel de la Jefatura del Estado.

Aunque el Príncipe ya había formado parte de grandes festejos palaciegos, jamás hasta la fecha había integrado la mesa presidencial de un banquete de Estado en honor a un jefe de Gobierno o de Estado visitante desde la subida al trono de su padre.

Este paso al frente coincide en el tiempo con su 21º aniversario, una fecha que la Casa Real danesa ha querido reseñar institucionalmente con la distribución de una nueva serie de retratos oficiales en los que el heredero proyecta una imagen de serenidad y solidez.

En la recepción oficial a la delegación vietnamita, el príncipe Christian ha acompañado a los soberanos en el saludo a las personalidades políticas, económicas y culturales que se han dado cita en el banquete, demostrando el aprendizaje acumulado durante los últimos años.

Un momento de la cena de gala. Gtres

Ha sido en este instante de la velada cuando se ha producido, según citan los medios daneses, uno de los momentos más incómodos para el Príncipe. Durante la recepción, algunos invitados han pasado junto a él sin estrecharle la mano.

Según recoge la prensa, varios integrantes de la delegación vietnamita no han reconocido inicialmente al joven que tenían enfrente y no lo han saludado, como correspondía a su condición de heredero de la Corona danesa.

Pese a esta suerte de 'tierra, trágame', Christian no se ha apeado de la sonrisa, restándole importancia a este error de protocolo, al que ha respondido con naturalidad.

According to Danish media some of the Vietnamese guests didn’t greet Crown Prince Christian because they apparently didn’t know who he was. The Crown Prince took it with amusement 😁 🎥 DR1 https://t.co/PXNwOFD1Jb — ChristinZ (@ChristinsQueens) October 19, 2026

Sea como fuere, y en otro orden de cosas, el primogénito de los Reyes es ya un rostro habitual en las tradicionales y solemnes cenas de Año Nuevo que celebra la Casa Real nórdica, donde comparte espacio con los principales representantes de la vida pública del país.

Asimismo, el heredero ha ejercido como embajador de la Familia Real en señaladas efemérides internacionales de la realeza europea. Entre ellas destaca la gran cena de gala celebrada en Oslo con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Ingrid de Noruega.

De igual forma, el propio Christian fue el anfitrión de una histórica velada con motivo de su propia mayoría de edad en Copenhague, un evento trascendental en el que coincidió con las herederas de su generación, como Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica.

Este movimiento de la Casa Real danesa sitúa al príncipe Christian en la misma trayectoria institucional que siguen otros futuros monarcas del continente.

Un ejemplo lo encarna la princesa heredera Elisabeth de Bélgica y sus hermanos, Gabriel, Emmanuel y Eléonore, quienes participaron también en un banquete de Estado con motivo de la visita oficial de los emperadores Naruhito y Masako de Japón a Bruselas.

A su paso por las academias militares del país y sus periodos de asunción de la regencia del reino cuando los soberanos se encuentran fuera del país, se suma ahora su presencia plena en las grandes cenas diplomáticas.

El futuro rey de Dinamarca avanza así con paso firme, asentando su figura de Estado y asumiendo mayores responsabilidades en el corazón de la monarquía constitucional.