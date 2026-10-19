Así es Fernando, el novio de Irene Urdangarin desde hace 5 meses: trabaja en Londres y el rey Juan Carlos ya lo conoce

Irene Urdangarin (20 años), la hija menor de la infanta Cristina (61) e Iñaki Urdangarin (58), está enamorada. Desde hace cinco meses, la vida le sonríe con especial intensidad. Así ha quedado patente este pasado sábado, 17 de octubre, en Sanxenxo. Las imágenes hablan por sí solas.

Hasta ahora, las crónicas tan sólo habían puesto el foco en que la joven, que estudia en la Universidad Oxford Brookes, en la ciudad de Oxford -Reino Unido-, se había desplazado hasta la provincia de Pontevedra para visitar a su abuelo materno, en una nueva visita a España de éste.

El escenario donde se han visto nieta y abuelo son las regatas. La joven siguió las pruebas desde una de las lanchas de apoyo del Real Club Náutico de Sanxenxo, junto al que fue jefe de Estado del país durante 39 años. Irene no estaba sola junto a Juan Carlos: había alguien más.

Irene, feliz, posando junto a su abuelo y Fernando Echevarría. Europa Press

Una persona muy especial para la sobrina del rey Felipe VI (58 años): su pareja sentimental. Tal y como informa ¡HOLA!, el hombre que ha devuelto la ilusión a Irene Urdangarin se llama Fernando Echevarría. Según se informa, el joven trabaja y vive en la actualidad en Londres.

La dupla mantiene una relación amorosa desde mayo y se conocieron en Reino Unido. Durante este fin de semana, Irene ha presentado oficialmente a Fernando a su abuelo, el rey Juan Carlos. La complicidad entre el Emérito y el joven parece evidente, a la luz de las instantáneas.

Conviene recordar que el marido de la emérita Sofía (87) aterrizó el pasado jueves, 15 de octubre, en Vigo, procedente de Cascais, para tomar parte en una nueva prueba del circuito de la clase 6 Metros, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo en las Rías Baixas.

Como suele ocurrir, estos desplazamientos a Galicia le permiten compartir tiempo con amigos y familiares. En esta ocasión, entre quienes le han acompañado ha sobresalido su nieta Irene, que ha aprovechado la visita para presentarle a su pareja.

La joven es, sin género de duda, la más discreta de sus hermanos. Mientras Juan, Pablo y Miguel han tenido mayor presencia pública -especialmente Pablo-, Irene ha preferido mantenerse alejada del foco, con una vida repartida entre sus estudios en Oxford y sus estancias en España.

Desde 2024 cursa en Oxford Brookes University una formación vinculada a Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo, y reside en una residencia del campus, lejos de la exposición constante que rodea a otros miembros de la familia.

Irene Urdangarin, este pasado sábado, en las regatas de Sanxenxo. Europa Press

En lo sentimental, Irene ha sido especialmente reservada: apenas se conocen detalles confirmados de su vida amorosa. Se le relacionó durante cerca de dos años con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo y cuñado de Almeida (51), una relación que terminó en el verano de 2025.

En el plano más familiar, su padre, Iñaki Urdangarin, reveló en su libro Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes que Irene tuvo desde niña dificultades en el aprendizaje debido a su dislexia.

Ese dato, poco conocido, ayuda a entender una infancia marcada por la necesidad de apoyo y esfuerzo, en contraste con la imagen pública que se proyecta de ella como una joven tranquila, tímida y poco dada a los titulares.

Irene mantiene, además, un vínculo especialmente estrecho con sus abuelos, los reyes eméritos. Tras su voluntariado en Camboya llegó a vivir durante casi un año en el Palacio de la Zarzuela junto a su abuela, la reina Sofía, con quien compartía el día a día en la residencia.

También es de justicia señalar su cercanía con Juan Carlos I. Tal es así que este encuentro en Sanxenxo se produce apenas un mes después de otro viaje familiar. Irene acompañó entonces a Juan Carlos a Francia, donde recibió el Premio Saint-Simon por sus memorias, Reconciliación.