La princesa Ana desbanca a los príncipes de Gales y se corona como el miembro de la realeza favorito para los británicos

La princesa Ana (71 años) es el miembro preferido de la realeza para los británicos. Su discreción y saber estar han convertido a la hermana del rey Carlos III (74) en la más popular del país, por encima incluso de los príncipes de Gales, según los datos que arroja la última encuesta realizada a la población.

En la clasificación del sondeo, Ana ha obtenido la puntuación más alta, desplazando a su sobrino Guillermo de Inglaterra (44) y a su esposa, Kate Middleton (44), que tradicionalmente suelen ser los más votados.

El 67 por ciento de los encuestados tiene muy buena opinión de la segunda hija de la difunta Isabel II, cuyo papel ya se venía resaltando desde tiempo atrás. Con todo el escándalo del expríncipe Andrés por su relación con el pedófilo Epstein, la prensa británica aseguró que la única persona que dignificaba la Corona era ella.

La princesa Ana, en un acto público en Doncaster, el pasado mes de septiembre. Gtres

Los tabloides la describieron como el único miembro real que se salvaba de la quema y que jamás había generado un mal titular. Esa ausencia de escándalos, su trabajo constante y una reputación de servicio público construida durante décadas son precisamente algunos de los motivos que la han convertido en la más querida de la Familia Real.

Siguiendo muy de cerca a la princesa Ana se encuentra Kate. La princesa de Gales es la segunda preferida por los británicos con un 64 por ciento de los votos, mientras que Guillermo está en tercer lugar con un 62 por ciento.

Los reyes Carlos y Camilla (79) aparecen en cuarto y octavo lugar del ranking respectivamente. Y para encontrar a los duques de Sussex, Harry (42) y Meghan (45), hay que irse a la décima y décimo tercera posición de la tabla.

Resulta llamativo que en el penúltimo lugar aparezca el nombre de Sarah Ferguson (66), quien ni es miembro de la Casa real ni ostenta ya el título de duquesa de York, que mantuvo durante 40 años a pesar de su divorcio de Andrés. Fue cuando su exmarido renunció a él en octubre de 2024 por el caso Epstein cuando Ferguson perdió ese privilegio.

La Princesa, muy sonriente, en Ascot, el pasado mes de julio. Gtres

Andrew Mountbatten-Windsor no figuró en la clasificación de este año, mientras continúa el escándalo que rodea sus vínculos con Jeffrey Epstein

La princesa Ana, una trabajadora incansable

Desde que la princesa Ana comenzó a asumir compromisos oficiales en 1968, ha participado en más de 20.000 actos en nombre de la Corona, una cifra que explica su reputación como una de las miembros más trabajadoras de la institución. Actualmente ejerce como presidenta honoraria o mecenas de más de 300 organizaciones.

Su vínculo más duradero con una causa solidaria es Save the Children Reino Unido. Fue presidenta de la organización desde 1970 hasta 2017, año en el que pasó a ser su mecenas. Durante más de cinco décadas ha visitado proyectos en Reino Unido y en países como Uganda, Bangladés, Sierra Leona, Sudáfrica, Mozambique, Etiopía y Bosnia y Herzegovina.

Ana evita los focos personales, rara vez concede entrevistas íntimas y concentra su labor en visitas, conmemoraciones, organizaciones benéficas y representación institucional, sin alimentar la polémica que ha rodeado a otros miembros de la familia.

Esa percepción de servicio constante le ha valido el liderazgo en las encuestas, especialmente entre el público mayor y masculino.

Ana se casó en 1973 con el capitán Mark Phillips, con quien tuvo dos hijos, Peter Phillips y Zara Tindall. Tras su divorcio en 1992, contrajo matrimonio ese mismo año con el vicealmirante sir Timothy Laurence, su actual esposo.

La princesa Ana mantiene, además, una relación de confianza con su hermano, el rey Carlos III, de quien es considerada una aliada cercana.