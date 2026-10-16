La intensa agenda de los Reyes la semana próxima: audiencias en Madrid, un viaje a Segovia y los Princesa de Asturias

Felipe VI (58 años) y Letizia (54) iniciarán la próxima semana con audiencias militares y municipales en Madrid antes de trasladar su actividad a Asturias, donde presidirán, junto a la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026.

El lunes 19 de octubre, el Rey iniciará la jornada en el Palacio Real de El Pardo, donde tendrá tres audiencias militares consecutivas. A las 10:50 horas recibirá a un grupo de oficiales pertenecientes a promociones que conmemoran el cuadragésimo aniversario de su egreso de las academias militares.

Media hora después, a las 11:50 horas, se reunirá con tenientes generales y almirantes que han pasado a la situación de retiro durante el último año. La ronda de encuentros se completará a las 12:25 horas con una audiencia a coroneles y capitanes de navío.

Felipe VI y Letizia en Ceuta. Gtres

Por la tarde, el monarca regresará al Palacio de la Zarzuela para recibir, a las 18:00 horas, a una representación de alcaldes y alcaldesas que participan en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas. El acto pondrá el acento en la cooperación entre municipios de España y América Latina.

El martes 20 continuarán las audiencias en La Zarzuela. Felipe VI recibirá al patronato de la Fundación Andalucía-América, institución vinculada al fomento de las relaciones entre Andalucía y el continente americano.

Ya el miércoles, la agenda del Rey se desplazará a Segovia. Ese día, a las 11:30 horas, el monarca presidirá en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso la reunión del patronato de la Fundación Pro Real Academia Española.

Asturias, centro de la agenda real

El jueves 22 de octubre comenzará la previa a los Premios Princesa de Asturias. La Familia Real al completo asistirá a las 19 horas al concierto, que se celebrará en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. El acto forma parte del programa de actividades de la 46 edición de los galardones.

Ya el viernes, llegará uno de los momentos más significativos de la semana. La princesa Leonor mantendrá una audiencia en solitario con los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026. Será la primera vez que la heredera de la Corona reciba a los premiados sin la compañía de sus padres ni de su hermana, un gesto que refuerza su protagonismo en una de las citas más importantes del año.

Los Reyes junto a sus hijas, Leonor y Sofía. Getty Images

Posteriormente, a las 12:45 horas, la Familia Real recibirá a los presidentes de los jurados y a los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

El momento central llegará por la tarde en el Teatro Campoamor, con la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Leonor pronunciará el discurso de elogio a los premiados y el Rey cerrará el acto con su intervención. Entre los galardonados figuran Patti Smith, Julian Barnes, Christina Koch y Timothy Garton Ash, quienes pronunciarán discursos durante la ceremonia.

La agenda concluirá el sábado 24 de octubre en Llanes donde la princesa Leonor entregará el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, en un acto que se celebrará en el puerto de la localidad asturiana.