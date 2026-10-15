El exclusivo regalo del rey Federico X a su hijo Christian por su 21º cumpleaños: sólo 7 personas lo poseen en el mundo

Con motivo de su 21º cumpleaños, que se celebra este jueves, 15 de octubre, en la intimidad familiar, el príncipe heredero Christian de Dinamarca ha recibido un regalo institucional de un valor incalculable.

Su padre, el rey Federico X (58 años), le ha otorgado la Cruz de Gran Comendador de la Orden de los Daneses (Dannebrogorden), una de las joyas de la Corona más codiciadas de las dinastías europeas y de la cual sólo existen siete poseedores vivos en todo el mundo.

Esta altísima distinción honorífica está estrictamente reservada a miembros de la realeza que ya ostenten previamente la condición de caballeros de la Orden del Elefante.

Con este gesto, el monarca danés integra a su primogénito en un selecto club dinástico donde la excelencia y la tradición de la Corona alcanzan su máxima expresión.

Según los registros oficiales de la Casa Real danesa, la concesión de este galardón sitúa al joven heredero junto a un grupo extraordinariamente reducido de personalidades.

Entre los poseedores actuales de la Cruz de Gran Comendador se encuentran sus propios padres, el rey Federico X y la reina María; su abuela, la reina Margarita (86); su tío, el príncipe Joaquín, y la princesa Benedicta.

En el ámbito de las Casas Reales europeas, la nómina de distinguidos se completa con el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia (80).

Asimismo, perteneció a este círculo exclusivo el rey Harald V de Noruega -fallecido el pasado mes de agosto-, quien lucía con orgullo la Dannebrogorden entre sus condecoraciones más preciadas.

Christian junto a su padre, Federico X. Gtres

En otro orden de cosas, para conmemorar la efeméride el Palacio Real ha difundido una serie de nuevos retratos de gala oficiales del príncipe heredero.

Las imágenes fueron tomadas pocas semanas antes de la fecha señalada en las estancias del palacio de Christian VII, dentro del emblemático complejo residencial de Amalienborg, en Copenhague.

La insignia entregada al Príncipe fue concedida por última vez durante el reinado de Federico IX y conserva grabado su monograma real.

La joya será sometida a un delicado proceso de restauración para sustituir el emblema antiguo e incorporar el monograma oficial del actual soberano, Federico X.

Padre e hijo, en una imagen tomada el pasado mes de abril. Gtres

Coincidiendo con sus 21 años, el príncipe heredero Christian ha concedido su primera gran entrevista al periódico danés Politiken, donde reflexiona sobre el futuro papel que le aguarda como jefe de Estado.

"Me resulta surrealista pensarlo", confiesa el joven al abordar la perspectiva de suceder algún día a su padre. "Mis padres me han preparado para esta tarea. Así que, por supuesto, estoy a la vez emocionado y nervioso", admite con madurez.

En la actualidad, el futuro rey de Dinamarca combina el aprendizaje de sus obligaciones dinásticas con la vida militar.

Ostenta el rango de subteniente y ejerce como jefe de escuadrón en la Real Guardia de Vida Noruega, con base en el cuartel de Høvelte, donde continuará su formación hasta el verano de 2027.

La Casa Real ha remarcado que el Príncipe no percibe sueldo del ejército y que su propia asignación presupuestaria solo se formalizará cuando constituya su propia casa independiente, vistiendo desde ahora sobre el uniforme la máxima condecoración del reino.