Muere el conde de Lindsay, suegro de Jaime de Borbón-Dos Sicilias: su nieto de 3 meses ostentará uno de sus títulos

La alta sociedad británica llora la pérdida de una de sus figuras de mayor peso nobiliario. James Lindesay-Bethune, decimosexto conde de Lindsay, ha fallecido a los 70 años, dejando un profundo pesar en el Reino Unido y en el seno de la familia Borbón-Dos Sicilias.

El aristócrata era el suegro de Jaime de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce (34 años), duque de Noto y primogénito de Pedro de Borbón-Dos Sicilias (57), actual duque de Calabria y jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias.

La noticia ha trascendido tras la confirmación oficial del Servicio de Acreditación del Reino Unido, organismo que el propio conde presidió durante más de dos décadas con una destacada trayectoria de servicio público.

El conde junto a su hija, el día de la boda de ésta. Gtres

Nacido el 19 de noviembre de 1955, el conde de Lindsay consolidó un perfil de gran relevancia institucional en el Reino Unido, que traspasó las fronteras británicas en septiembre de 2021.

En aquella fecha, su hija Lady Charlotte Lindsay-Bethune (33) contrajo matrimonio con Jaime de Borbón-Dos Sicilias en una sonada boda aristocrática.

El triste desenlace se produce, precisamente, en las mismas fechas en las que los duques de Noto conmemoran su aniversario de boda.

A través de esta alianza, la nobleza titulada escocesa entrelazó su legado con la jefatura de la Casa de las Dos Sicilias, fortaleciendo unos lazos familiares que hoy se visten de luto.

James Lindesay-Bethune asumió la jefatura de su linaje familiar en 1989 tras el fallecimiento de su padre. En aquel momento heredó una histórica batería de dignidades nobiliarias.

James Lindesay-Bethune y su hija. Gtres

Además de convertirse en el decimosexto conde de Lindsay, pasó a ser el decimoquinto vizconde de Garnock, el decimosexto lord de Parbroath y el vigesimoquinto lord Lindsay de Byres.

Tras asumir sus títulos, ingresó formalmente en la Cámara de los Lores del Parlamento británico, donde durante décadas desempeñó diversas responsabilidades políticas, institucionales y empresariales.

Su labor como parlamentario y su liderazgo en entidades públicas y privadas lo consagraron como uno de los rostros de mayor prestigio dentro de la nobleza del Reino Unido.

La activación de la sucesión

La muerte del conde de Lindsay ha puesto en marcha los mecanismos de sucesión de sus históricos títulos nobiliarios. Su hijo primogénito, William Lindesay-Bethune, se convierte de forma oficial en el decimoséptimo conde de Lindsay para encabezar el clan dinástico.

Paralelamente, la normativa nobiliaria británica establece que el título de vizconde de Garnock pasará a su nieto, el pequeño John Reggie James.

Nacido el pasado mes de julio de 2026 y con tan solo tres meses de vida, el lactante pasa a ocupar un lugar destacado en el escalafón del linaje. Con esta nueva generación, la dinastía abre un nuevo capítulo en su historia tras el adiós a uno de sus líderes más respetados.