El viaje exprés de la reina viuda Sonia a España para inaugurar una exposición y visitar un colegio noruego en Málaga

La reina viuda Sonia (89 años) viajará a España a finales de octubre para inaugurar en el Museo Picasso Málaga la muestra Munch–Picasso, un encuentro inédito entre dos grandes nombres del arte moderno. Será el primer viaje oficial al extranjero de la Casa Real noruega desde el cambio de trono tras la muerte del rey Harald V.

El viaje de la reina Sonia llega poco después de que la corte noruega pusiera fin, este 9 de octubre, al duelo oficial decretado tras el fallecimiento del rey Harald V. Durante ese periodo se cancelaron la mayoría de los compromisos, salvo los deberes constitucionales, y ahora la Familia Real comienza a retomar progresivamente su actividad pública.

La reina viuda abrirá la exposición el 29 de octubre en el Museo Picasso Málaga, según el programa oficial de la Casa Real noruega.

La reina Sonia de Noruea en el funeral de Harald V. Gtres

La muestra, titulada Munch–Picasso. Influencias y afinidades, se podrá visitar del 30 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027 y reúne más de un centenar de pinturas, dibujos y grabados de Edvard Munch y Pablo Picasso. Es la primera vez que ambos artistas se enfrentan en una exposición dedicada a explorar sus coincidencias, influencias y aportaciones a la modernidad.

Comisariada por la historiadora del arte Paloma Alarcó, la exposición cuenta con la colaboración especial del Munchmuseet de Oslo y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, además del patrocinio de la Fundación Unicaja.

La muestra analiza cómo Munch y Picasso convirtieron la experiencia emocional -el amor, la enfermedad, la soledad, la angustia o la representación del cuerpo- en motor de una nueva forma de hacer arte.

Al día siguiente de la inauguración, el 30 de octubre, la reina Sonia visitará la Escuela Noruega de Arroyo de la Miel, en Benalmádena. Allí se reunirá con alumnos y personal docente para conocer de primera mano la labor del centro y su papel en la comunidad noruega afincada en la Costa del Sol.

La visita refuerza el vínculo de la monarquía noruega con una de las colonias de sus compatriotas más importantes fuera del país. La Reina estará acompañada en la inauguración malagueña por la ministra noruega de Cultura e Igualdad, Lubna Jaffery, y por la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe.

Haakon de Noruega con la reina Sonia y sus hijos, la princesa Ingrid y el príncipe Sverre. Gtres

El viaje coincide con una etapa de transición para la monarquía noruega. Tras la muerte de Harald V, el rey Haakon (54) y la reina Sonia asumen la representación principal de la Casa Real, mientras la princesa heredera Ingrid Alexandra (22) prioriza sus estudios y el príncipe Sverre Magnus (20) continúa formándose en Portugal.

Mette-Marit (54), por su parte, tendrá la agenda vacía hasta el próximo verano, según se anunció recientemente desde palacio. La esposa de Haakon se encuentra en un periodo de "rehabilitación" tras su trasplante de pulmón.