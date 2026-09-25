Chakriwat, el hijo desterrado del rey de Tailandia, suplica volver al país para operarse de dos graves tumores cerebrales

Chakriwat Vivacharawongsem (43 años), uno de los siete hijos del rey de Tailandia, solicita ayuda desesperadamente para poder regresar a su país y ser tratado de la grave enfermedad que padece.

En un vídeo publicado a través de su cuenta de Facebook, ha explicado que padece neurofibromatosis tipo 2 -un trastorno genético poco común que provoca el crecimiento de tumores generalmente benignos a lo largo de los nervios, incluso en el cerebro y la médula espinal- y que necesita una cirugía de urgencia para poder sobrevivir.

"Mi salud es muy mala y tengo riesgo de quedarme en cama o morir. Esto es lo que me han dicho cuatro neurólogos que conozco a los que he pedido opinión. Necesito urgentemente una cirugía cerebral", ha desvelado junto a un carrusel de imágenes en el que se aprecia el deterioro físico en el que se encuentra actualmente.

Chakriwat Vivacharawongsem en el hospital. Facebook

Él mismo ha comentado que ha sufrido varias crisis en las que no se ha podido mantener en pie, ha convulsionado y dice que ha perdido el control de la vejiga y los intestinos.

Los tumores asociados a la NF2 no son necesariamente cancerosos. Sin embargo, aunque sean benignos pueden causar graves problemas médicos debido a su ubicación.

Hijos desterrados

Chakriwat y sus cuatro hermanos -Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee y la princesa Sirivannavari- son hijos de la segunda esposa de Rama X (74), la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64). Apenas dos años después de que el monarca tailandés contrajera matrimonio con ella en 1994, la pareja se divorció.

La razón pública que esgrimió la Casa Real fue una presunta infidelidad por parte de ella al entonces príncipe. Según los medios, tras divorciarse en 1996, el príncipe heredero les retiró sus títulos a ella y a sus hijos, prohibiéndoles regresar a Tailandia.

A todos menos a la princesa Sirivannavari, que fue traída de vuelta a Tailandia y posteriormente se le otorgó un título real.

El hijo de Rama X se ha sometido ya a 10 operaciones. Facebook

Chakriwat, que estudió medicina en Estados Unidos, es uno de los hijos que el Rey repudió. Ha pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, alejado por completo de la vida palaciega. Tanto él como sus hermanos usan el apellido de su madre en sus documentos oficiales.

La única vez documentada de Chakriwat en Tailandia es en 2023 cuando viajó por primera vez después de 27 años en el exilio. Durante su visita, recorrió uno de los hospitales de Bangkok y rindió homenaje ante la estatua del Príncipe Mahidol Adulyadej, considerado el padre de la medicina tailandesa moderna.

"Tengo miedo"

Su historial médico viene desde que era un niño. Padece la enfermedad desde que tiene 13 años y ya se ha sometido a 10 operaciones mayores. Debido a su condición no solo decidió convertirse en médico sino que también fundó el Centro de Información Médica Chakriwat (CMIC) para compartir sus conocimientos.

Ahora quiere tratarse en Malasia porque confía en el buen hacer de sus médicos y porque no tiene dinero suficiente para costearse el tratamiento en Estados Unidos.

Según ha contado, sus ahorros se están agotando y su seguro médico ha caducado. La única vía para extirpar los dos grandes tumores que tiene en su cabeza es regresar a Tailandia.

Padece neurofibromatosis tipo 2 desde los 13 años. Facebook

Sus hermanos se han ofrecido ayudarle, pero de momento la Casa Real no se ha pronunciado al respecto. Chakriwat Vivacharawongsem ha confesado tener "miedo". "Mi salud está en estado crítico".

Fortuna incalculable

Mientras el hijo de Rama X busca recursos para poder sufragar su operación médica, la fortuna de su padre es incalculable. Forbes estima que su patrimonio es de unos 40.000 millones de euros, convirtiéndole en uno de los monarcas más ricos del mundo.

Se le atribuyen unas 17.000 propiedades repartidas por el mundo, paquetes accionariales en grandes compañías tailandesas y entre sus bienes de lujo estarían 38 aviones privados, más de 300 automóviles de alta gama (incluidos Rolls-Royce) y decenas de yates reales.

Su estilo de vida ostentoso y excéntrico ha generado numerosos titulares tanto dentro como fuera de su país. Ha llegado a alquilar hoteles enteros para él y su séquito y es conocido por aparecer en público con crop tops ceñidos, vaqueros desgastados y tatuajes visibles.