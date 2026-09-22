El príncipe Harry contacta con Charles Spencer tras ver la luz su libro: le ofrece participar en un documental sobre Diana

Este martes, 22 de septiembre, el libro El canto del cisne: Diana, mi hermana, escrito por Charles Spencer (62 años), ya está a la venta en todas las librerías de Estados Unidos y de Reino Unido. Una obra literaria que ha sacudido los cimientos de Buckingham desde antes de publicarse.

No cabe duda de que el peor parado en el libro, cuya imagen queda seriamente tocada y en entredicho, es el rey Carlos III (77), quien, afirman fuentes palaciegas, está "furioso". Ya se adelantó el monarca al lanzamiento de la obra y desmintió las palabras de Charles.

Arguyó Carlos III que todo lo que vierte hoy su excuñado Charles en el libro proviene del dolor y que éste le ha "nublado la razón".

Mientras siguen conociéndose detalles inéditos de cómo fue la vida de la princesa Diana hasta el final de sus días, este martes algunos medios como The Telegraph confirman lo que ya venía comentándose días atrás: se está preparando un homenaje sobre la figura de Diana de Gales.

Carlos III junto a Harry y Meghan en una imagen de archivo. Getty Images

Con motivo del 30 aniversario de su muerte, el hijo menor de la Princesa, Harry de Inglaterra (42), está trabajando en un documental sobre su difunta madre. Un proyecto que tiene muy ilusionado al duque de Sussex, y en el que estaría trabajando con denuedo.

Tal y como ha trascendido, Harry se ha puesto en contacto con su tío materno, el conde Charles Spencer, así como con el círculo más íntimo de amistades de su madre, para invitarlos a participar en un ambicioso proyecto documental audiovisual en torno a la figura de Diana.

Un acercamiento entre tío y sobrino que, dados los acontecimientos actuales, resulta muy llamativo, pues hay quien ha colegido de esa llamada telefónica que Harry está de acuerdo en las memorias que ha lanzado su tío, que secunda los pasajes que narra.

En otro orden de cosas, las especulaciones sobre este homenaje cinematográfico que pergeña el marido de Meghan Markle (45) ya cobraron fuerza tras las recientes visitas de Harry a territorio británico durante el periodo estival.

El duque de Sussex aprovechó sus estancias discretas en el Reino Unido para trasladarse a Althorp House, la residencia ancestral de la familia Spencer, donde compartió tiempo con su tío y con la rama materna de su genealogía.

Harry de Inglaterra, en un acto reciente. Gtres

El periodista y experto en Casa Real Richard Kay ha confirmado que Harry ha contactado personalmente con antiguas figuras clave del entorno de Lady Di para pedir su colaboración frente a las cámaras.

"Todavía está considerando la manera más significativa de honrar su legado durante este importante año de aniversario", señala una fuente cercana a la producción.

Esta misma persona, bien informada, sostiene que aunque la película para Netflix es la opción prioritaria, el duque sopesa además otras iniciativas conmemorativas paralelas.

Guillermo, enfadado con Harry

El proyecto audiovisual que está organizando Harry no ha propiciado, precisamente, un acercamiento o una mejor comunicación con su hermano Guillermo (44). Antes al contrario: el príncipe de Gales está muy enfadado.

La idea de la realización de este documental ha sido recibida con profundo malestar en las dependencias del Palacio de Kensington.

El príncipe Guillermo no oculta su frustración ante lo que considera un intento reiterado por parte de su hermano menor de monopolizar la figura pública de la princesa de Gales.

A pesar de que ambos hermanos lograron aparcar temporalmente sus diferencias en 2017 para coproducir el documental Diana, nuestra madre: su vida y su legado con motivo del 20º aniversario de su fallecimiento, la relación entre ellos está rota en la actualidad.

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, en la inauguración de una estatua en memoria de Lady Di en Kensington Palace, en 2021. Gtres

Desde el entorno del heredero al trono británico se insiste en que "Diana era madre de dos hijos varones" y que "Guillermo es tan hijo de su madre como Harry", reprochando al duque que busque "apropiarse del legado de Diana" para sus fines comerciales.

Por su parte, el conde Spencer ha adoptado una postura de acercamiento hacia su sobrino en medio del vendaval mediático.

Durante la gira promocional de su libro, el aristócrata comparó públicamente la persecución periodística que padeció su hermana antes de su mortal accidente en el túnel de Pont de l'Alma en 1997 con el escrutinio que sufren hoy Harry y Meghan Markle.

"Si lees un artículo en un tabloide sobre Diana o sobre la pareja que mencionas, Harry y Meghan, pueden ser realmente muy desagradables", declaró el hermano de la princesa.

"Creo que sería muy importante que la gente aprendiera del ejemplo de Diana", añadió Spencer, justificando la necesidad de que la historia de la princesa siga transmitiéndose sin distorsiones a las nuevas generaciones.

Mientras los representantes oficiales de los duques de Sussex evitan por el momento hacer declaraciones formales, la alianza entre Harry y la familia Spencer augura un nuevo capítulo en la batalla por la memoria de la mujer que revolucionó la monarquía británica.