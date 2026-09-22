"Apretó la cintura de Diana y dijo: 'Vaya, estás un poco rellenita": las revelaciones que dañan la imagen de Carlos III

El nuevo libro de Charles Spencer (62 años), hermano menor de la princesa de Gales, está dando mucho que hablar antes incluso de su publicación oficial.

Bajo el título Swan Song: Diana, My Sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), la obra promete ofrecer "el retrato más íntimo, afectuoso y sincero" de Lady Di, pero quien realmente está acaparando todos los titulares es Carlos III.

El noveno conde Spencer convierte al entonces príncipe Carlos en el gran villano de la historia, al que pinta como una persona fría, calculadora y un tanto despiadada.

El príncipe Carlos se compromete con Diana de Gales. Geety Images

La ya famosa frase atribuida a Carlos "ten por seguro que pronto la olvidaremos" es solo uno de los numerosos episodios en los que Charles destroza la figura del hijo de la reina Isabel II.

Spencer asegura que, en una conversación justo después del accidente de su hermana en París, la voz de Carlos sonaba "eufórica, como si le hubiera tocado la lotería", una imagen que le convierte en un viudo aliviado, no destrozado.

"Sospecho que la primera reacción del príncipe debió ser pensar más en cómo este acontecimiento podría liberarlo para casarse con la mujer que amaba, en lugar de lamentar la pérdida de la que no amaba".

La confesión

La boda de Carlos y Diana fue presentada al mundo como un cuento de hadas. Aquel 29 de julio de 1981, millones de espectadores siguieron la llegada de la joven Diana Spencer a la catedral de San Pablo, convertida en la gran protagonista de una ceremonia que hizo historia.

Pero, según el relato de su hermano Charles Spencer, las dudas sobre el matrimonio estaban presentes incluso antes de que la pareja dijera "sí, quiero".

Diana fue fotografiada llorando cuando despedía al príncipe a punto de embarcarse en un avión para atender sus compromisos oficiales. La prensa lo interpretó como el dolor de una joven obligada a separarse de su prometido. "La verdad fue que Diana estaba completamente desconcertada tras haber encontrado una pulsera que el príncipe había comprado a Camilla".

Carlos nunca estuvo enamorado de Diana. El príncipe le hizo una confesión devastadora a su prometida la noche anterior a la boda: "Se alegraba de casarse con ella, pero no estaba enamorado". "Diana tuvo que encajar ese golpe a la vez que sentía que el corazón de Carlos estaba en otra parte al inicio de su matrimonio".

El príncipe Carlos y Diana de Gales el día de su boda. Geety Images

Cuenta el hermano de Lady Di que en el banquete de bodas, Diana tenía un fuerte dolor de cabeza y apenas probó la comida. "Ahora sé que era por la preocupación y la tristeza que la embargaban".

Después Diana le confesaría que casi desde el principio de su relación con el príncipe Carlos se había hablado de una "separación temporal".

"Se convocó a varios expertos para ver qué apoyo terapéutico les ofrecían. Los recién casados recibieron el consejo de elaborar un contrato según el cual ambos identificarían áreas en las que podían ceder un poco ante el otro para que, de ese modo, la relación sobreviviera".

"Estás un poco rellenita"

Cuando Diana se casó con Carlos, la princesa ya llevaba meses luchando con su trastorno alimentario. "Había reaccionado con rechazo a las fotografías del día de su compromiso, pues pensaba que, al pesar 67 kilos, sus 1,75 metros de estatura la hacían aparecer más corpulenta de lo que habría deseado", explica su hermano en el libro.

Su inseguridad parece que aumentó cuando unos días después de aquello, "el príncipe Carlos le apretó la cintura y dijo: "Vaya, estás un poco rellenita por aquí, ¿no?". "Para Diana ese comentario fue devastador. Más tarde me contaría que su cintura pasó de 74 a 60 centímetros en el tiempo transcurrido entre el compromiso y la boda".

Carlos y Diana en 1981. Geety Images

Charles Spencer vuelve a cargar contra la maquinaria de la monarquía al relatar cómo la Casa Real apartó al doctor que había tratado durante años a Diana después de que su hermana recibiera este comentario especialmente dañino sobre su aspecto.

Cuenta que el Palacio de Buckingham envió una carta al doctor Mike Bloomer, médico de confianza de su familia, para comunicarle que dejaría de atender a Diana.

En su lugar, la joven quedó bajo la responsabilidad del doctor John Batten, un médico de 58 años que trabajaba para la reina desde 1974 y que, según Charles Spencer, no conocía a Diana en absoluto.

Celos

El carisma y la abrumadora popularidad de la princesa Diana de Gales no solo conquistaron al público global durante la década de 1980, sino que también se convirtieron en la principal fuente de conflicto e inestabilidad dentro de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos.

Uno de los episodios clave que marcó un antes y un después en la dinámica de la pareja ocurrió en 1983, durante su célebre gira por Australia. Con apenas 21 años, madre primeriza y en medio de su primer viaje internacional de gran importancia, Lady Di buscaba el apoyo y la aprobación de su esposo mientras intentaba adaptarse a su nuevo rol como miembro de la realeza.

Los príncipes de gales con sus hijos, Guillermo y Enrique. Geety Images

Sin embargo, la respuesta del príncipe Carlos estuvo lejos de ser comprensiva. La inmensa devoción que el pueblo australiano demostró por Diana irritó profundamente al heredero al trono.

"La mayoría de los maridos se habrían mostrado encantados y orgullosos de haberse casado con alguien que aportara tanto valor a él y a la Corona. En cambio, el príncipe siempre estuvo muy celoso del carisma estelar de Diana", asegura Charles Spencer.

Carlos, el príncipe frustrado

Otro de los extractos del libro muestra a un príncipe Carlos realmente frustrado por las limitaciones de su posición. Uno de los episodios se remonta al funeral del padre de Charles Spencer, John Spencer, celebrado en abril de 1992.

El conde recuerda que, mientras se encontraba en una sala del palacio hablando con el príncipe Carlos sobre la ceremonia, la conversación derivó hacia la herencia y las obligaciones de la Corona.

"¡Menuda suerte tienes!", le habría dicho Carlos, según relata Spencer. Al no entender el comentario, el conde le pidió que se explicara. "Es que tienes mucha pero que mucha suerte… Ya sabes, ¡por haber heredado siendo tan joven!", respondió el entonces príncipe.

La observación dejó a Spencer sin palabras. "Se me pasaron muchas cosas por la cabeza: que estaba destrozado por la muerte de mi padre, tan repentina e inesperada, que habría cambiado mi herencia entera por disfrutar de su compañía un par de años más,; y que considerar una suerte el fallecimiento de un ser querido era perverso y despiadado".

Funeral privado

Charles Spencer termina de destrozar la imagen pública del hoy Carlos III cuando desvela que en el funeral privado de Diana, en la finca familiar de Althorp, el príncipe arrancó un solo tallo del ramo del conde y lo dejó caer al féretro de su exmujer mientras el resto de los presentes arrojaban flores sobre el ataúd.

Charles Spencer junto a sus sobrinos y los príncipes Carlos y Felipe en el funeral de Diana. Geety Images

Para el hermano de Diana, la acción no fue un acto de duelo compartido, sino de insolencia. En su relato, el conde deja ver la indignación de que Carlos -quien llegó al funeral sin un arreglo floral propio ni un gesto equivalente hacia su exesposa- simplemente tomara una flor del ramo personal de la familia Spencer para salir del paso.