La Familia Real noruega, menos el príncipe Sverre Magnus, asistirá al funeral de la princesa Astrid en Oslo

El funeral de la princesa Astrid tendrá lugar este miércoles, 23 de septiembre, a las 13 horas en la iglesia de Ris en Oslo. La hermana de Harald de Noruega falleció el pasado 11 de septiembre a los 94 años, tan solo dos días después de enterrar a su hermano.

La Casa Real acaba de anunciar, a través de un comunicado oficial, que al sepelio asistirá toda la familia menos el príncipe Sverre Magnus (20 años). El nuevo rey Haakon de Noruega (53) encabezará la comitiva fúnebre acompañado por la reina Mette-Marit (53), la viuda Sonia (89) y la princesa Ingrid Alexandra (22).

Será la primera vez después de los actos fúnebres de Harald en la que se verá de nuevo a la Familia Real noruega. La princesa Astrid era uno de los miembros más queridos dentro de palacio y quieren acompañarla en su último adiós.

La reina viuda Sonia, Haakon, Mette-Marit y la princesa Ingrid. Gtres

Para Haakon, su tía "fue un gran apoyo". "Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos", aseguró el monarca en una carta de despedida tras su muerte.

El único que no asistirá será Sverre Magnus, quien ya ha comenzado sus estudios de Dirección y Administración de Empresas en Portugal. El joven príncipe llegó a Lisboa la semana pasada y se instaló en una residencia de estudiantes en la capital lusa, cerca del campus del Forward College, la misma universidad en la que estudió la infanta Sofía (19) el año pasado.

La gran incógnita es Marius Borg (29). Hasta el día del funeral no se conocerá si asistirá o no a la misa en honor a la princesa Astrid, como hiciera con Harald. El primogénito de Mette-Marit sigue cumpliendo arresto domiciliario, pero podría pedir un permiso especial para salir del palacio de Skaugum donde cumple la condena.

Astrid en el funeral de Harald. Gtres

Aunque su asistencia y su papel en los actos fúnebres de Harald fue muy polémica, la Casa Real ha dejado claro que el joven es uno más de la familia. Sus problemas judiciales quedan al margen. Hace unos días el Tribunal de Apelación fijaba una nueva fecha, febrero del 2027, para repetir el juicio contra Borg por violación. En el se reexaminará la condena a cuatro años de cárcel dictada en primera instancia.

La ceremonia en la iglesia de Ris por el funeral de Astrid será retransmitida en directo. Sus cinco hijos, Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner, nacidos de su bella historia de amor con el regatista olímpico Johan Martin Ferner, estarán en primera fila para el último adiós a su queirda madre.

"Gracias por ser la mejor madre que pudimos tener. A lo largo de tu vida, estuviste ahí para nosotros con amor y sabiduría, calidez y buen humor", escribieron en un texto de despedida que publicaron en Instagram.