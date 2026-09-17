El Tribunal de Apelación fija para febrero de 2027 el juicio contra Marius Borg por violaciones y violencia machista

Febrero de 2027. Esa es la fecha en la que se celebrará un nuevo juicio para revisar la condena de Marius Borg Høiby (29 años). El proceso de apelación se desarrollará de forma intensiva entre el 9 de febrero y el 5 de marzo del próximo año.

En el nuevo juicio se reexaminará la condena a cuatro años de cárcel dictada en primera instancia contra el primogénito de la reina consorte Mette-Marit (53).

El hijo de la actual reina fue condenado por el Tribunal de Distrito de Oslo tras ser hallado culpable de dos delitos de violación, episodios de violencia doméstica contra su expareja Nora Haukland, agresiones físicas y reiterados quebrantamientos de la orden de alejamiento.

Marius Borg en una imagen de archivo. Gtres

En la misma resolución de primera instancia, Høiby resultó absuelto de otros dos cargos de agresión sexual contra dos mujeres. La defensa del joven presentó el recurso de apelación de forma inmediata tras escucharse el fallo.

El pasado 10 de septiembre, las autoridades judiciales notificaron la admisión a trámite del recurso presentado por la representación legal de Høiby.

El tribunal abordará el caso en su totalidad, evaluando el grado de culpabilidad y la magnitud de la pena de prisión, así como la cuantía de la restitución civil y las indemnizaciones a las víctimas.

La sentencia inicial ordenaba al acusado abonar un total de 640.000 coronas a cuatro de las partes perjudicadas en el proceso.

Tras conocerse la reapertura del juicio, el abogado defensor de Høiby, Petar Sekulic, ha manifestado la satisfacción de su equipo en un comunicado remitido a la agencia de noticias NTB: "Esto es lo esperado, y naturalmente estamos satisfechos con la decisión del Tribunal de Apelación".

Por su parte, el fiscal del Estado, Sturla Henriksbø, quien se había opuesto a la admisión del recurso al considerar que existía una carga probatoria abrumadora, se ha mostrado cauto pero no sorprendido por la decisión del órgano superior.

Marius Borg. Gtres

"Creemos que se trataba de una prueba muy sólida que el Tribunal de Apelación podía evaluar con antelación, sin tener que hacerlo en el marco de una vista de apelación", ha declarado el representante del Ministerio Público

Desde principios de febrero, el hijastro de Haakon VIII (53) permanece sujeto a medidas cautelares severas, alternando la prisión preventiva con el confinamiento en su domicilio familiar ubicado en la finca real de Skaugum, supervisado en todo momento mediante un dispositivo de control electrónico.

A la espera del fallo definitivo y vinculante que dicte la corte de apelaciones, el joven acumula ya más de 200 días bajo privación de libertad. Este periodo computará de manera íntegra y se descontará del cómputo total de la pena que finalmente determine la sentencia firme.

La evolución del frente judicial de Høiby acontece de forma paralela al ya pasado funeral de Estado de Harald V, en el que Marius acudió como un nieto más.

A pesar de la gravedad de los cargos por los que fue condenado y de la estricta vigilancia electrónica a la que está sometido, las autoridades permitieron su participación activa en las exequias por el fallecimiento del marido de la reina viuda Sonia (89).