La traición imperdonable de Harry a Carlos III: el príncipe sabe lo que Charles Spencer cuenta en el libro y lo apoya

El inminente lanzamiento de Swan Song: Diana, My Sister, el libro de memorias en el que Charles Spencer (62 años), hermano de Diana de Gales, rompe su silencio sobre cómo fue la vida, y el trágico final, de Lady Di, ha puesto nerviosos a los residentes del palacio de Buckingham.

Charles cuenta, entre otros pasajes, algo que ha molestado sobremanera al rey Carlos III (77). Escribe el hermano de Diana que, una vez fallecida ésta, el hoy monarca le dijo: "Ten por seguro que la olvidaremos bastante pronto".

Asegura Charles que Carlos "desató su desprecio contenido hacia Diana". Este extremo ha escamado y molestado tanto al Rey que no ha dudado en emitir un insólito comunicado, habida cuenta de que el padre de Guillermo (44) nunca ha respondido a ninguna insinuación semejante.

Carlos III junto a su hijo, Harry, en un acto público hace un tiempo. Gtres

Desmiente a Charles, y el escrito asegura que "Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir los recuerdos de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de dicha pérdida".

Ahora, este jueves, 17 de septiembre, Page Six abunda aún más en esta guerra entre Carlos y el que fue su cuñado. El dato que aporta este medio habla, sin duda, de una traición imperdonable: la de un hijo a un padre. Pues resulta que Harry es conocedor del contenido del libro de Charles.

Y lo apoya, a la luz de lo expuesto en el citado medio. Según han confirmado fuentes del entorno, Harry no solo estaba al corriente de las demoledoras declaraciones que contiene la obra, el rey Carlos III, sino que abordó de forma directa el texto con su tío meses atrás.

El duque de Sussex pudo conocer de primera mano los detalles del libro el pasado mes de julio durante una visita privada a Althorp, la finca ancestral de la familia Spencer.

Harry se desplazó hasta la propiedad junto a su esposa, Meghan Markle (45), y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, con el propósito de rendir homenaje a Lady Di en el islote donde descansan sus restos mortales.

Charles Spencer. Gtres

Allí, según las citadas fuentes, el conde y su sobrino conversaron abiertamente sobre un testimonio escrito que promete reabrir las heridas de la crisis dinástica de los años noventa.

Acalorada conversación

El pasaje más controvertido del libro de Charles Spencer, de 384 páginas, rememora una acalorada conversación telefónica mantenida entre el noveno conde Spencer y el entonces príncipe de Gales escasos días después del trágico accidente de tráfico que acabó con la vida de Diana.

En sus memorias, Charles Spencer revela que se opuso frontalmente a la exigencia de la Casa Real de obligar a los príncipes Guillermo y Harry -que contaban con 15 y 12 años de edad, respectivamente- a desfilar tras el féretro de su madre durante el cortejo fúnebre.

El conde argumentó que la propia Diana jamás habría permitido que sus hijos pasaran por semejante trauma público.

La discusión escaló cuando, según el relato de Spencer, el actual rey cuestionó el sentido del deber de la dinastía Spencer y lanzó una frase lapidaria: "Puedes estar seguro de que pronto olvidaremos a Diana".

Para el hermano menor de la princesa, esa afirmación reflejaba el "desprecio reprimido" que el soberano profesaba hacia su exesposa y el desconcierto de la Corona ante la conmoción global que causó su muerte. La respuesta del Rey no se ha hecho esperar.