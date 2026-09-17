El insólito comunicado del rey Carlos III por las declaraciones del hermano de Diana de Gales: "Pronto la olvidaremos"

La Casa Real británica ha hecho oídos sordos durante décadas a todo tipo de rumores y acusaciones, pero las recientes declaraciones del hermano de la difunta Diana de Gales han obligado la Corona a romper su silencio con un comunicado sin precedentes.

Todo comienza con Swan Song: Diana, My Sister (cuyo título en español es El canto del cisne. Diana, mi hermana), el nuevo libro de Charles Spencer, que se publica el próximo 22 de septiembre en Reino Unido. En él, el conde relata una tensa conversación telefónica con el entonces príncipe Carlos, pocos días después de la muerte de Lady Di, el 31 de agosto de 1997.

Según el hermano de la princesa, la discusión giró en torno a si los príncipes Guillermo y Enrique, de 15 y 12 años, debían caminar detrás del ataúd de su madre en el funeral. Spencer asegura que se opuso rotundamente, que un alto cargo de la Casa Real le confirmó que sí lo harían y que, minutos después, Carlos le llamó personalmente para insistir.

Momento en el que los príncipes, Guillero y Enrique, caminan detrás del féretro de su madre junto a Carlos III, Felipe de Edimburgo y Charles Spencer. Geety Images

En ese momento, escribe Spencer en su libro, el futuro rey "desató su desprecio contenido hacia Diana" y le espetó: “Ten por seguro que la olvidaremos bastante pronto".

El Palacio de Buckingham no ha querido que esta cuestión quede en el aire y ha emitido un insólito comunicado en respuesta que ha enviado a la cadena BBC.

"Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir los recuerdos de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de dicha pérdida".

La respuesta real ha sorprendido a los británicos porque hasta ahora la máxima siempre había sido dar la respuesta por callada. Según algunos expertos en comunicación este movimiento responde a varios factores, siendo el primero de ellos la gravedad de las acusaciones.

Las declaraciones de Spencer retratarían a Carlos III como alguien despectivo hacia Diana justo en el momento de mayor dolor público.

El hermano de Diana de Gales en una imagen de archivo. Geety Images

Además, la publicación del libro (en España se podrá comprar a partir del 23 de septiembre), sale en un momento, con Carlos ya como Rey, y en que la monarquía británica busca cuidar al máximo su imagen tras años de turbulencias.

Las revelaciones que Spencer detalla en el libro estarían a punto de sumir al Palacio de Buckingham en una nueva tormenta, apenas unas semanas después del regreso del duque y la duquesa de Sussex y sus hijos al Reino Unido procedentes de California.

Robo de ejemplares

Casi 30 años después de la fatídica muerte de Diana de Gales en París, su hermano está a punto de publicar un libro, que según él, es el retrato más íntimo y sincero que se ha escrito hasta el momento.

Abordará desde su infancia, en la que los hermanos estuvieron unidos por una mutua confianza, soportando internados muy duros y "niñeras aterradoras". Y no se dejará fuera nada del momento en el que todo cambió: cuando Diana se casó con el príncipe Carlos III.

Carátula del libro. Penguin

En palacio hay una preocupación real por lo que Charles Spencer pueda contar. El 6 de septiembre de 1997, seis días después de la muerte de Diana, el conde Spencer pronunció un desafiante discurso fúnebre en su funeral donde lanzó mensajes críticos hacia la prensa y ciertos sectores de la aristocracia. Temen que este fragmento extraído del libro sea solo la punta del iceberg.

En medio de todo este estado de nerviosismo, este miércoles se conocía la noticia de un misterioso robo de cuatro ejemplares del libro forzando la cerradura de uno de los camiones que los transportaba.