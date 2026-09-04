7 de las 10 casas reales europeas confirman su asistencia al funeral de Harald V: España y UK mantienen el suspense

El funeral de Estado del rey Harald V, que se celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre de 2026 en la catedral de Oslo, reunirá a una nutrida representación de las principales casas reales europeas y de la Familia Imperial japonesa.

El adiós al monarca más longevo de Europa se convertirá en uno de los grandes encuentros de la realeza, con la confirmación hasta el momento de siete de las 10 monarquías vigentes.

Aunque desde el Palacio de Oslo no se ha hecho pública la lista de asistentes por motivos de seguridad, ya se conocen algunos de los nombres de los miembros reales que han acreditado su participación en la despedida definitiva al difunto Rey.

Familia Real sueca. Gtres

Dados los estrechos lazos familiares entre las casas reales noruega, danesa y sueca, los suecos han sido uno de los primeros en confirmar su asistencia. La madre del rey Harald era una princesa sueca. El rey Harald y el rey Carlos Gustavo también fueron padrinos de los herederos al trono del otro.

La Familia Real al completo viajará hasta la capital noruega. "El Rey, la Reina, la Princesa Heredera, el Príncipe Daniel, el Príncipe Carl Philip, la Princesa Sofía, la Princesa Madeleine, el Sr. Christopher O'Neill, la Princesa Christina y el Cónsul General Tord Magnuson participan en la ceremonia de duelo en Oslo", aseguraron desde palacio este miércoles 2 de septiembre en un comunicado oficial.

Su homenaje no acaba aquí. El mismo día del entierro de Harald "se observará un estado de duelo de primer grado en la Corte Real y el Estado Mayor Real". Las banderas de todos los palacios y edificios reales también ondearán a media asta.

"El rey Harald era un padrino muy querido, siempre acogedor y afectuoso. Tenía una risa contagiosa y una mirada pícara. Una persona excepcionalmente amable. Un ejemplo a seguir. ¡Tío Harald, siempre permanecerás en los corazones de todos los que te quisimos!", afirmó Victoria de Suecia en una declaración abierta tras la muerte del padre de Haakon.

Desde Dinamarca estarán los reyes Federico X y María, acompañados por la reina Margarita II, el príncipe heredero Cristián y la princesa Benedicta.

La Familia Real noruega con la entonces reina Beatriz. Gtres

Resto de casas reales

Los Países Bajos anunciaron también hace unos días, vía comunicado en su página web, la participación del rey Guillermo y la reina Máxima, así como de la princesa heredera Amalia y la princesa -antes reina- Beatriz. Esta última era una de las grandes amigas íntimas de Harald.

Por parte de Bélgica acudirán el rey Felipe y la reina Matilde; mientras que Alberto de Mónaco irá en representación del Principado. Se desconoce si le acompañará Charlène.

Los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo y Estefanía, también arroparán a Sonia y Haakon de Noruega en la despedida a Harald. Volarán hasta Oslo junto al Gran Duque Enrique, quien abdicó hace ahora justo un año.

La reina Margarita de Bélgica brindando con Harald. Gtres

Por último, desde Liechtenstein, el príncipe Alois y la princesa Sofía acompañarán a los noruegos en su dolor.

Las casas reales británica y española aún no han desvelado si estarán en el funeral de Harald. Buckingham ha asegurado que en unos días anunciarán los miembros de su Familia Real que asistirán, mientras que se espera que Zarzuela despeje la duda este viernes cuando publiquen la agenda real para la próxima semana.

Lo que seguramente será una incógnita hasta ese día será Juan Carlos I, ya que al no ser miembro de Casa Real nadie informará sobre su asistencia. De ir, podría repetirse la imagen del funeral de la reina Isabel II en 2022 cuando pudo verse a la emérita Sofía y a los reyes Felipe y Letizia sentados junto a él en la misa funeral.



