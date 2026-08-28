El trono de la desgracia: los 9 desafíos que afronta Haakon VIII de Noruega en un reinado que arranca frágil y hostil

La muerte de Harald V, el soberano que pilotó la Casa de Glücksburg hacia la modernidad con una sencillez tan escandinava como inamovible, no solo deja a Noruega sumida en el luto oficial. Supone la apertura automática de una nueva era dinástica en el momento más aciago, institucional y anímicamente, de los últimos 120 años de monarquía constitucional.

A sus 53 años, el hasta ahora Heredero al Trono, el recién estrenado rey Haakon VIII, ciñe la corona en un clima de desafección sin precedentes, obligado a sostener el cetro mientras los cimientos de su propio hogar amenazan ruina.

El sucesor de la dinastía iniciada en 1905 por Haakon VII enfrenta la encrucijada más delicada de su generación. Lejos de la plácida transición que cabría esperar en una de las democracias más prósperas, el nuevo rey debe capear una tempestad desatada en nueve frentes donde lo personal y lo estatal colisionan. Y de manera tan polémica como trágica.

Marius Borg GTRES

1. La pesadilla del 'caso Marius'

La condena a cuatro años de prisión dictada el pasado mes de junio contra Marius Borg Høiby (29), tras permanecer en custodia policial desde el 2 de febrero, ha situado a la Corona en una encrucijada inédita.

La acusación inicial de la Fiscalía por 32 delitos (incluidos cuatro de violación) y la posterior sentencia definitiva han convertido al primogénito de Mette-Marit (53) en una pesadilla institucional.

Haakon se debate entre el celo republicano de la justicia y la piedad del ámbito privado. Como él confesó en agosto de 2025, cuando calificó el trance de "desafiante y difícil", el dilema que se le planta delante de sus ojos resulta desgarrador.

Meses más tarde, el pasado mes de febrero, el monarca insistía en la necesidad de proteger a su familia y blindar a su esposa ante el escarnio. Incluso mostró públicamente su apoyo a su hijastro.

"Cuando hay muchas cosas sucediendo a la vez, como ha sucedido ahora con nuestra familia, me preocupa un poco que tengamos las prioridades en el orden correcto", sentenció.

"Para mí, lo más importante estos últimos días ha sido cuidar del rebaño. Apoyamos a Marius en la situación en la que se encuentra, cuidamos de los demás niños -también hay que cuidarlos- y tengo que cuidar de la princesa heredera. Y, por suerte, ella también me cuida", expresó.

Sin embargo, la brecha de reputación provocada por un miembro del círculo íntimo condena al nuevo rey a realizar malabares imposibles entre la firmeza institucional y la compasión paterna.

DL_u609687_102.jpg GTRES

2. La delicada salud de Mette-Marit

El trono de Haakon, como se sabe, estrena consorte en el momento de mayor fragilidad de su salud. Mette-Marit se recupera aún del trasplante pulmonar al que fue sometida recientemente, una intervención de altísimo riesgo encaminada a frenar la fibrosis pulmonar que padece.

Con tasas de supervivencia estimadas en torno al 80% al primer año y de poco más del 50% a los cinco años, el pronóstico clínico de la soberana exige una agenda sumamente restringida.

A esta vulnerabilidad física se suma el desgaste psicológico acumulado. Para la reina, el pasado año ha sido una agonía: ver a su hijo mayor, -fruto de una relación de juventud antes de unirse al entonces príncipe heredero-, acorralado por el código penal ha supuesto un varapalo anímico que complica su ya de por sí compleja convalecencia.

Haakon y Mette-Marit. Geety Images

3. Una opinión pública exhausta

Noruega ha hecho gala históricamente de una tolerancia admirable. En los años 60, el país aceptó que Harald V esperase nueve años para casarse con la burguesa Sonja Haraldsen, con la que contrajo matrimonio el 29 de agosto de 1968.

Décadas después, la sociedad aceptó de buen grado que Haakon eligiera a Mette-Marit, una madre soltera con un pasado ciertamente turbulento.

Sin embargo, el crédito social parece haberse agotado. La combinación del proceso judicial de Borg y las excentricidades de la princesa Marta Luisa de Noruega (54) ha erosionado el consenso monárquico hasta niveles desconocidos.

Muy a su pesar, Haakon no asume el trono con el cheque en blanco del afecto popular, sino bajo el escrutinio de una ciudadanía indignada por la percepción de privilegios y desorden moral de sus miembros.

Marta Luisa de Noruega GTRES

4. El 'efecto Marta Luisa' y la deriva mediática

La renuncia de Marta Luisa a sus funciones oficiales en noviembre de 2022 buscaba levantar un cortafuegos entre la Casa Real y sus negocios alternativos junto a su marido, el chamán Durek Verrett.

El influencer y guía espiritual, por cierto, se sometió el pasado miércoles a un trasplante de riñón en el Hospital Universitario de Oslo, el mismo en el que Harald pasó 11 días ingresado, aquejado de una infección bacteriana en la sangre.

Divorciada del malogrado escritor Ari Behn, padre de sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, la princesa fijó su residencia en Estados Unidos y convirtió su vida en un producto mediático, culminando en un controvertido documental en Netflix.

La evidente mercantilización del título y el halo de esoterismo que rodea al matrimonio han dejado a Haakon sin el respaldo institucional de su única hermana, dejándolo aislado frente al escrutinio público.

La princesa Ingrid Alexandra. GTRES

5. El peso sobre la princesa Ingrid Alexandra

Con Marta Luisa fuera de la ecuación y Mette-Marit convaleciente, el núcleo de la representación real queda drásticamente reducido.

Toda la responsabilidad institucional recae ahora de forma prematura sobre la heredera, la princesa Ingrid Alexandra (22), y su hermano, el príncipe Sverre Magnus (20).

Los dos jóvenes se convierten de la noche a la mañana en la única cara visible de la continuidad dinástica, asumiendo un peso institucional que aún resulta elevado para su edad sobre un linaje milenario.

Mette-Marit y Haakon de Noruega Gtres

6. La autoridad moral de la Corona

El rey Haakon debe restaurar la noción de ejemplaridad. En un país nórdico donde la transparencia y el igualitarismo son dogmas sociales, el recién estrenado soberano necesita redefinir los límites entre el ámbito privado de la familia y el servicio público.

Si hay un desafío a cumplir en su horizonte más inmediato es evitar que el descontrol de la periferia familiar, como ha sucedido a raíz de los escándalos de Marius y los devaneos sentimentales de Marta Luisa, vuelva a manchar el escudo nacional.

Harald de Noruega, en una imagen de archivo. Casa Real de Noruega.

7. La sombra del legado imperecedero de Harald V

Sustituir a un monarca inmensamente querido, respetado por su templanza y cercanía, es siempre una tarea ingrata. O, como poco, ardua y lenta.

En cierto sentido, Harald V encarnaba el pegamento emocional de la nación. En sus 35 años de reinado logró forjar una imagen de cohesión y estabilidad que resultó muy favorable a la Corona.

De ahora en adelante, Haakon deberá demostrar que su liderazgo no es una versión debilitada de la de su padre, sino una Jefatura de Estado con pulso propio y firmeza renovada. Para ello deberá mantener lo más a raya posible al principal quebradero de cabeza de su familia: su delictivo hijastro.

Haakon y su padre en una imagen de archivo. Gtres Gtres

8. Presupuesto y transparencia de la Casa Real

Con la crisis reputacional se ha abierto otro frente en el ya encarnizado horizonte de la Casa Real de Noruega: el debate sobre la financiación de la institución.

El nuevo rey se enfrenta a una oposición parlamentaria y social cada vez más fiscalizadora.

Al igual que sucede en países como España o el Reino Unido (donde Carlos III se ha convertido ya en el primer rey en hacer pública su declaración de impuestos), tanto los líderes políticos como los ciudadanos exigirán una auditoría impecable de las asignaciones presupuestarias para garantizar que ningún fondo público beneficie, directa o indirectamente, a miembros no oficiales del clan real.

Haakon de Noruega, en el despacho de su vivienda. Instagram Instagram

9. El reino en una Europa en crisis

En el plano geopolítico, Haakon VIII asume la corona en un contexto de altísima tensión en el flanco norte de Europa y el Ártico. Una encrucijada donde convergen la codicia por los recursos energéticos, el dilema de la seguridad europea tras las recientes crisis de suministro y una creciente militarización auspiciada por Moscú y Pekín.

En este complejo tablero, la relación entre Noruega y la Unión Europea encarna la fisura entre el celo regulatorio de Bruselas y la soberanía energética de Oslo.

Aunque firmemente anclada al mercado único europeo, la no integración de Noruega en la UE le otorga el dominio absoluto sobre sus recursos marinos. Esta independencia desencadena una silenciosa disputa diplomática donde el pragmatismo nórdico desafía en no pocas ocasiones las exigencias climáticas comunitarias, al tiempo que pone en entredicho el papel de Noruega como la gran "batería verde" del continente.

Ejercer de símbolo unificador y garante de la identidad nacional en un escenario geopolítico complejo, mientras su propia casa atraviesa tempestades domésticas, será la gran prueba de fuego de su soberanía.

Haakon de Noruega se convierte en el nuevo rey de un tiempo convulso que deberá demostrar si la corona que hoy sujeta sobre su cabeza es la carga que consume a su dinastía o la armadura con la que refundar la monarquía escandinava.