Harald V, el rey más querido de Noruega: de su amor 'prohibido' con la reina Sonia a su pasión por la naturaleza y el deporte

El rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes a los 89 años, se ha distinguido en sus más de tres décadas como monarca por su discreción, su ironía y su interés por la naturaleza y el deporte, con un sólido respaldo de sus súbditos.

El que fuera el monarca en activo más viejo de Europa fue el primer príncipe heredero nacido en Noruega tras la ruptura de la unión con Suecia y consiguiente independencia en 1905, aunque pronto tuvo que dejar su país.

La ocupación nazi provocó que en 1940, a los tres años, abandonara Noruega con su madre y sus dos hermanas mayores para exiliarse en Suecia y, luego, Estados Unidos, mientras su abuelo, el rey Haakon VII, y su padre, el príncipe heredero Olav, se iban a Londres.

Harald de Noruega. Gtres

La familia se reencontró cinco años más tarde en Noruega, después de la liberación del país, y el joven Harald, único hijo varón de Olav, pudo iniciar su formación académica en una escuela de Oslo.

Siguió luego con el bachillerato y una posterior estancia en la Universidad de Oxford para realizar estudios en ciencias sociales, historia y economía.

El príncipe Harald -que adquirió la condición de heredero a la muerte de Haakon VII en 1957- había previamente completado su formación castrense en el regimiento de caballería y en la Academia militar.

Dos años después de convertirse en heredero, Harald conoció a Sonja Haraldsen, hija de un comerciante.

La relación se mantuvo en secreto durante nueve años por su condición de plebeya, una cuestión polémica entonces y que podía amenazar el futuro de la monarquía, más aún cuando Harald le dijo al rey que o se casaba con ella o se quedaría soltero.

"Tenía sentimientos encontrados, porque me gustaba Sonia Haraldsen, pero también tenía mala conciencia por mi padre y por Noruega", confesó muchos años después Harald, a quien de soltero se llegó a vincular con la entonces princesa Sofía de Grecia (87).

Olav V acabó dando su consentimiento a la relación: la pareja se comprometió oficialmente en marzo de 1968 y se casó tres meses después en la catedral de Oslo.

Harald, durante unas vacaciones en Mallorca. Gtres

Juntos tuvieron dos hijos: Marta Luisa (1971) y Haakon (1973), que se convirtió en el siguiente en la línea de sucesión al trono tras su padre, porque la ley sálica no fue abolida en Noruega hasta 1990.

Tuvieron que pasar 18 años más para que Harald se convirtiese en monarca el 17 de enero de 1991, después de la muerte de Olav V, iniciando un reinado marcado por la estabilidad.

Harald V ha sido un rey popular, con cuotas de respaldo superiores al 70 %, y cercano, que ha visitado casi todos los 357 municipios que componen el país, acercando la institución monárquica a la gente.

"El rey Harald es el gran modernizador de nuestra monarquía. Es un hombre que comprende su época y que cambia para conservar", escribió en una ocasión Aftenposten, principal diario noruego.

Aunque no se inmiscuyó públicamente en política, no pasó desapercibida su defensa en su discurso por los 25 años en el trono del carácter multicultural y abierto de la sociedad noruega, en contraste con la dura política en inmigración del Gobierno.

Su popularidad tiene que ver también con su carácter jovial y su conocido sentido del humor.

Cuando durante una visita a Dinamarca en 2023 se cayó de morros subiendo unas escaleras ante la reina Margarita, Harald dijo luego que lo había hecho para mostrar su admiración "ilimitada" por ella.

El deporte y la naturaleza

Además de la caza y la pesca, la vela ha sido uno de los principales intereses de Harald, que participó en tres Juegos Olímpicos: los de Tokio, México y Múnich.

Al mando de varias embarcaciones logró títulos mundiales y europeos, antes de retirarse de la competición en 2022.

Harald V, que presidió durante veinte años la sección noruega del Fondo Mundial para la Naturaleza, hizo realidad en 2013 uno de sus "sueños", al convivir durante cuatro días con los indios yanomami en una aldea en el Amazonas.