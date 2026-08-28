De Carlos III y Federico de Dinamarca a los reyes Felipe VI y Letizia: las Casas Reales europeas se despiden de Harald

La realeza europea se encuentra de luto tras la confirmación oficial emitida este viernes por la Casa Real noruega sobre el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años de edad.

A través de un sobrio comunicado, la institución ha anunciado con profundo pesar que el soberano falleció en paz a las 06:35 horas en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet), arropado por sus seres queridos.

El deceso del monarca pone fin a un histórico reinado de 35 años que se extendió desde su ascenso al trono el 17 de enero de 1991.

Durante sus más de tres décadas al frente de la Jefatura del Estado, Harald V se consolidó como una figura de consenso, cercanía y estabilidad institucional en el país nórdico.

La noticia ha provocado una inmediata ola de conmoción tanto en las calles de la capital como en el ámbito diplomático e internacional.

A primera hora de la mañana de este mismo viernes, diversas Casas Reales europeas han enviado sus primeras condolencias a la Familia Real y al pueblo noruego.

1. Felipe VI y Letizia

Con nuestro respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame por la pérdida de S. M. el Rey Harald V, ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 28, 2026

Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo".

En el mensaje, publicado en la red social X, ambos transmiten su "respeto y admiración" por Harald V, fallecido este viernes en Oslo a los 89 años, y trasladan su pésame con "profunda tristeza", haciendo hincapié en su labor al servicio de Noruega "antes y durante sus 35 años de reinado".

"Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la familia real noruega", concluye el comunicado de la Casa del Rey.

2. El rey Carlos III

A message from The King following the demise of King Harald V of Norway. pic.twitter.com/8wnLWHDPBG — The Royal Family (@RoyalFamily) August 28, 2026

"Es con la más profunda tristeza que mi esposa y yo nos hemos enterado del fallecimiento de mi querido primo, el rey Harald V de Noruega".

"Durante treinta y cinco años, el rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad".

"Mientras Noruega llora la pérdida de una figura tan imponente, toda mi familia se une para recordar a un pariente y amigo muy querido, cuya bondad, compasión y profundo sentido del deber resonaron al otro lado del mar y a lo largo de las décadas".

"El Reino Unido y Noruega comparten lazos históricos y familiares particularmente estrechos; Gran Bretaña fue uno de los primeros países en reconocer la independencia noruega y establecer relaciones diplomáticas en 1905".

"Estos vínculos especiales se fortalecieron aún más durante las terribles pruebas de la Segunda Guerra Mundial y ayudaron a unir a nuestros dos países".

"La Reina y yo extendemos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la reina Sonia y a toda su familia, mientras Gran Bretaña se une al duelo de Noruega en este momento de desgarradora pérdida":

3. Guillermo y Máxima de Holanda

"Nos entristeció profundamente enterarnos del fallecimiento de Su Majestad el rey Harald V de Noruega. Siempre llevaremos en nuestros corazones el recuerdo de nuestra especial amistad con él".

"El rey Harald sirvió a su país con amor, orgullo y dedicación. Los momentos que compartimos explorando Oslo y más al norte fueron verdaderamente inolvidables. También le agradecemos su gran acogida a los Países Bajos y a su gente".

"En estos momentos de tristeza, nuestros pensamientos están con la reina Sonja, la familia real noruega y el pueblo noruego. Recordaremos al rey Harald por su gran capacidad para la amistad y para unir a las personas. Gracias por todo".

4. Carlos Gustavo de Suecia

"Con gran pesar, mi familia y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo, el rey Harald. La historia de vida del rey Harald es excepcional".

"Tras las penurias de su infancia, marcadas por la guerra y el exilio, él y su familia pudieron regresar a una Noruega libre y presenciar el fantástico desarrollo del país durante el siglo XX, para posteriormente suceder a su padre como rey de Noruega".

"Tanto como jefe de Estado como atleta de éxito, el rey Harald fue un representante excepcional de su país. Lo dio todo por Noruega".

"A lo largo de todos estos años, el rey fue un buen amigo para mí, mi familia y Suecia. El rey Harald es ahora llorado por muchos en nuestro país".

"A la reina Sonia, mi familia y yo le transmitimos hoy nuestras más sentidas condolencias".

"Le deseo a mi querido ahijado Haakon, quien ahora sucede a su padre como rey de Noruega, toda la felicidad y el éxito en sus futuras funciones para con nuestro país hermano y su pueblo."

5. Federico y Mary de Dinamarca

"Querido Haakon, con gran pesar nos hemos enterado del fallecimiento de tu padre, Su Majestad el rey Harald. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la tía Sonja, a ti y a Mette-Marit, y a toda tu familia".

"Tu padre significó mucho para mi madre y para nosotros dos. Con su humor cálido y sutil, y su calma inquebrantable, el tío Harald hacía que los demás se sintieran cómodos y a gusto en su presencia. Era un hombre extraordinario, con una chispa en los ojos y un gran corazón".

"Durante 35 años, el rey Harald fue una figura unificadora y fuerte para el pueblo noruego. Combinó el deber y la responsabilidad con presencia y compasión. Fue muy querido y muchos lo echarán de menos".

"Los lazos entre Dinamarca y Noruega son fuertes. Durante generaciones, nuestras familias y nuestros países han estado estrechamente unidos. Su padre será un símbolo de aquello que nos une".

"Ahora asumes tu papel de rey. Sabemos que lo desempeñarás con el mismo honor y dignidad que tu padre. Que la fe, la esperanza y el amor te acompañen y te den fuerza en tu camino".

6. los reyes Felipe y Matilde de Bélgica

"Como el monarca reinante más longevo de Europa, fue, ante todo, un rey cercano a su pueblo. Su humor, humanidad y sinceridad lo convirtieron en un hombre verdaderamente especial, muy querido y venerado por muchos".

"Generaciones de noruegos crecieron con él. Durante décadas, fue una presencia familiar y reconfortante, un faro de estabilidad para su país. Cumplió su papel con inquebrantable dedicación, lealtad y dignidad".

"Nuestros lazos familiares dieron a nuestra relación una dimensión que trascendió el ámbito de nuestras funciones oficiales. Atesoraremos el recuerdo de los momentos que compartimos con él".

7. El gran duque Guillermo V

"La muerte de Su Majestad el rey Harald V de Noruega nos llena a la Gran Duquesa y a mí de una profunda tristeza".

"Su edad y la gran responsabilidad que asumió durante sus 35 años en el trono no parecieron hacer mella en la extraordinaria fuerza, voluntad y perseverancia que le acompañaron a lo largo de toda su vida".

"Campeón del mundo (1987) y posteriormente campeón de Europa (2005) de vela, participó también en tres Juegos Olímpicos (Tokio 1964, México 1968 y Múnich 1972) y aún en 2022, a la edad de 85 años, compitió en una regata internacional".

"Hasta su último día se mantuvo fiel a su lema: Todo por Noruega. En estos tiempos complejos para las relaciones internacionales, continuó poniendo su vasta experiencia en el ámbito de las relaciones multilaterales al servicio de la paz y de la comunidad internacional".

El pueblo luxemburgués, la Gran Duquesa y yo, junto con el gran duque Enrique y la gran duquesa María Teresa, les expresamos a usted, a su familia y a todos los noruegos y noruegas nuestro más sentido y afectuoso pésame».

8. Los Grimaldi