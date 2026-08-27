Última hora sobre Harald de Noruega: Haakon y Mette-Marit abandonan el hospital y el Palacio Real se llena de flores

El príncipe Haakon (53 años), la princesa Mette-Marit (53) y la princesa Astrid (94), hermana mayor de Harald de Noruega (89), han abandonado el Hospital Nacional de Oslo tras permanecer varias horas junto al lecho del Rey, cuyo estado de salud es de extrema gravedad.

El último parte médico del soberano informa que permanece "muy grave y sin cambios".

Noruega entera vive este jueves, 27 de agosto, una jornada de profunda consternación e incertidumbre institucional tras el comunicado oficial de la Casa Real que confirma el severo empeoramiento del monarca, de 89 años, ingresado desde el pasado 17 de agosto.

Poco después de abandonar el centro hospitalario en coche, el príncipe heredero Haakon y su esposa han regresado a la residencia oficial de Skaugum.

Los Príncipes, saliendo del centro médico. Gtres

El fotógrafo del diario VG ha observado la entrada de la pareja en el recinto pasadas las 16:37 horas, apenas media hora después de su salida del Rikshospitalet. Minutos más tarde, accedía también a la propiedad su hija, la princesa Ingrid Alexandra.

El repliegue de los príncipes a su domicilio, exhibiendo rostros de absoluta seriedad y pesadumbre, refleja la extrema gravedad con la que la dinastía escandinava afronta las que podrían ser las últimas horas de reinado de Harald V.

La marcha de los Príncipes Herederos y de la hermana del monarca ha sido el colofón a un goteo ininterrumpido de familiares por las dependencias del centro clínico.

A las 14:02 horas se producía la primera salida de la pareja heredera junto a sus dos hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.

Por su parte, la princesa Astrid, de 94 años, abandonaba las instalaciones tras permanecer más de cinco horas en el interior del hospital.

Conviene recordar el papel histórico de la hermana mayor del Rey, quien en su juventud asumió la responsabilidad de ejercer como primera dama de Noruega tras el prematuro fallecimiento de su madre, la princesa Marta de Suecia, en 1954.

Haakon y Mette-Marit, a las puertas del centro. Gtres

En el centro hospitalario ha estado también presente Marius Borg (29), el primogénito que la princesa Mette-Marit tuvo de una relación anterior y que se encuentra actualmente procesado y condenado por más de una treintena de delitos, entre ellos varias agresiones sexuales.

Muestras de afecto ante el Palacio Real

Mientras la familia real se repliega y las autoridades coordinan la respuesta institucional, la ciudadanía de Oslo ha comenzado a volcarse en las calles.

Coincidiendo con la marcha castrense del cambio de guardia principal en los jardines del Palacio Real -que tiene lugar habitualmente entre las 13:10 y las 13:30 horas-, cientos de personas han empezado a concentrarse en la plaza central.

El Palacio Real de Oslo comienza a recibir visitantes ante el empeoramiento de salud del Rey Harald V. https://t.co/qgOaGLC3oj — Jose Moreno (@Josemn1_) August 27, 2026

Según informa el periódico VG, los vecinos de la capital han comenzado a depositar ramos de flores y velas ante las verjas de la residencia oficial.

La plaza se ha convertido en un improvisado punto de encuentro donde la población se reúne en pequeños grupos para comentar con evidente preocupación las últimas novedades sobre la salud del soberano que ha regido el país durante los últimos 35 años.