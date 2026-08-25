El príncipe Harry deja su cargo en una ONG en un momento clave para su imagen: su labor filantrópica, en entredicho

El príncipe Harry de Inglaterra, en una fotografía de archivo. Gtres

El príncipe Harry (41 años), hijo menor del rey Carlos III (77), ha abandonado su puesto en el consejo de administración de African Parks, según ha informado este pasado lunes, 24 de agosto, esta controvertida ONG dedicada a la conservación de la fauna en el continente africano.

El anuncio se produce pocos días después de que los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle (45), anunciaron su vuelta al Reino Unido, tras seis años viviendo en Estados Unidos.

"El duque sigue profundamente comprometido con esta causa y continúa siendo un firme defensor del trabajo de African Parks", ha señalado en un comunicado la ONG, cuya imagen se ha visto afectada recientemente por varios escándalos.

El príncipe Harry, en una imagen de archivo. Gtres

El Gobierno de Chad puso fin en agosto de 2025 a su colaboración con la organización al acusarla de no haber frenado la caza furtiva en sus parques naturales.

Meses antes, African Parks también reconoció que empleados de un parque gestionado en la República del Congo habían abusado de miembros de comunidades locales.

"A lo largo de estos años, el duque ha contribuido a llamar la atención a nivel mundial sobre la urgente necesidad de proteger la biodiversidad en beneficio tanto de las personas como de la fauna", destaca la ONG.

Apostilla: "Y ha desempeñado un papel importante en la promoción de la filantropía destinada a la conservación en África".

Los duques de Sussex, en Bogotá, en 2024. Gtres

La organización recuerda, asimismo, que Harry fue miembro del consejo de administración desde 2023.

También ocupó el cargo de presidente entre 2017 y 2023, aunque su relación se remonta a 2016, cuando apoyó en Malaui "una de las mayores operaciones de traslado de elefantes de la historia".

Por su parte, un portavoz de los duques de Sussex asegura que el príncipe "está orgulloso" de los 10 años que ha colaborado con African Parks y que "apoya plenamente el actual fortalecimiento de su consejo de administración".

No obstante, la noticia supone un nuevo golpe a la reputación filantrópica de Harry, quien ya abandonó el pasado año Sentebale, la ONG que fundó en 2006 junto al príncipe Seeiso de Lesoto para ayudar a niños huérfanos y jóvenes afectados por el sida en Lesoto y Botsuana.

El duque dejó su cargo de patrón de Sentebale junto con otros miembros de la junta tras un enfrentamiento con la presidenta, Sophie Chandauka, en medio de tensiones internas sobre la gestión de la entidad.