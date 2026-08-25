Haakon y Mette-Marit abren el álbum de su luna de miel con motivo de sus bodas de plata: la llamativa foto con Marius Borg

Este martes, 25 de agosto, se cumplen exactamente 25 años desde que el príncipe heredero Haakon (53 años) y la princesa Mette-Marit (53) se dieron el 'sí, quiero' en la Catedral de Oslo en 2001.

Si bien hace unas horas se hacía público que la celebración de sus bodas de plata quedaba aplazada por la delicada salud del rey Harald (89), la Casa Real ha compartido un conjunto de nuevas fotografías de los príncipes herederos, acompañadas por un mensaje institucional.

Bajo la serie fotográfica, la pareja ha firmado una concisa y emotiva nota: "¡Agradecidos! 25 años – Los Príncipes Herederos", reza el mensaje.

Por su parte, la Casa Real ha dedicado unas palabras felicitando al matrimonio, definiendo estas más de dos décadas como "25 años de amor, familia y una vida juntos".

La difusión de imágenes combina la sobriedad del presente con la nostalgia de los primeros años de noviazgo. La fotografía principal muestra a los príncipes herederos posando juntos al aire libre en un frondoso jardín.

En la instantánea, Haakon viste una camisa azul claro de manga larga y pantalones oscuros, manteniendo una pose relajada junto a Mette-Marit, quien luce un suéter verde claro de punto y una falda blanca hasta los tobillos salpicada con delicados detalles florales en azul.

La pareja aparece sonriente y abrazada frente a una vegetación exuberante y elementos decorativos de exterior. Junto a esta imagen actual, la Casa Real ha querido rescatar fotografías inéditas pertenecientes a sus primeros años de relación.

Marius, a hombros de Haakon, de pequeño. Redes Sociales

Entre ellas destacan dos instantáneas en formato analógico que muestran a unos jóvenes Haakon y Mette-Marit de vacaciones en Long Island -Estados Unidos-.

En una de estas imágenes de archivo, la pareja posa en la playa en actitud cariñosa, luciendo ambos el bronceado veraniego. Hay una imagen, en el carrete, en la que ambos entrelazan sus manos, mostrando sus anillos de compromiso.

Se trata de una imagen compartida, pues en la parte superior de la misma hay otro retrato. En esta ocasión, el protagonista del mismo es Marius Borg (29).

Se puede ver a Haakon, en la orilla del mar, con el pequeño Marius a hombros. Una material gráfico que demuestra, entre otras cosas, que la relación de Marius con Haakon siempre ha sido buena, pese a los escándalos.

Se trata de una fotografía, a priori lógica desde el punto de vista de madre de Mette-Marit, que, dados los acontecimientos judiciales y el devenir del joven Borg, ha resultado sorprendente en un álbum tan especial.

Sea como fuere, y en otro orden de cosas, los príncipes herederos conmemorarán su aniversario de bodas de forma estrictamente privada y en compañía de su familia más cercana.

Así lo ha confirmado Simen Løvberg Sund, asesora principal de comunicaciones de la Casa Real. Las grandes celebraciones públicas previstas para esta fecha se han pospuesto de forma indefinida.

Según ha trasladado el Palacio, la intención de la pareja es celebrar la fiesta oficial en una fecha posterior, en cuanto el estado de salud de la princesa heredera se lo permita.

El matrimonio. Redes Sociales

Cabe recordar que Mette-Marit ha atravesado un complejo proceso médico tras haberse sometido a un trasplante de pulmón.

A principios de este verano, la Familia Real compartió la primera imagen pública de la princesa tras la intervención, en la que aparecía sonriente junto al príncipe Haakon portando ambos bufandas de Noruega.

El tono reservado de este aniversario viene condicionado, además, por la delicada situación que atraviesa el rey Harald V.

El soberano, de 89 años, permanece hospitalizado en el Hospital Nacional de Oslo tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud derivado de una infección bacteriana en el torrente sanguíneo.

Aunque el Palacio Real confirmó este pasado lunes, 24 de agosto, que no se han producido cambios significativos en el marco clínico del soberano, la prioridad absoluta de la Casa Real se centra en seguir de cerca su evolución.