Sverre Magnus de Noruega seguirá los pasos académicos de la infanta Sofía y estudiará una licenciatura en Lisboa

La Casa Real de Noruega ha confirmado el futuro académico de Sverre Magnus (20 años), hijo menor de Haakon (53) y Mette-Marit (52), que este otoño iniciará sus estudios universitarios en Forward College, la misma institución en la que cursa su formación la infanta Sofía (19).

El anuncio ha generado interés tanto dentro como fuera del país, no solo por la elección del centro, sino porque el joven seguirá exactamente el mismo itinerario geográfico que la hija menor de los reyes de España.

Esto es, tres años, tres capitales europeas y un modelo educativo que rompe con la estructura tradicional de las universidades convencionales.

Sverre junto a sus padres. Gtres

Con esta decisión, Sverre Magnus comienza a construir un perfil propio, distinto al de su hermana mayor, la princesa Ingrid Alexandra (22), futura heredera al trono.

Según el comunicado oficial, el Príncipe cursará una Licenciatura en Administración de Empresas, un programa de tres años que comenzará en Lisboa, continuará en París y finalizará en Berlín.

En la capital portuguesa recibirá formación introductoria en economía, estadística y contabilidad, además de asignaturas básicas del área empresarial.

Tras completar el primer curso, se trasladará a París para profundizar en materias de gestión y análisis económico, y en su tercer año vivirá en Berlín, donde culminará su formación con módulos avanzados de administración y liderazgo empresarial.

Este recorrido es idéntico al que realiza la infanta Sofía, aunque en su caso orientado a Política y Relaciones Internacionales.

Ella inició su etapa en Forward College en septiembre de 2025, completó su primer curso en Lisboa y este verano se prepara para mudarse a París, mientras que en 2027 estudiará en Berlín.

Forward College es una institución joven, fundada en 2021, que ha construido su identidad alrededor de un modelo educativo itinerante.

Sverre junto a su hermana. Gtres

Sus programas se basan en grupos reducidos de unos 15 alumnos, tutorías individuales y una convivencia multicultural que se convierte en parte esencial del aprendizaje.

Las clases se imparten en inglés y el centro garantiza alojamiento en residencias de estudiantes en las tres ciudades.

La filosofía del colegio es que el cambio anual de país forme parte de la formación tanto como las asignaturas, fomentando la inmersión cultural, el contacto con las comunidades locales y la participación en proyectos específicos de cada destino.

Este enfoque internacional es uno de los principales atractivos para familias que buscan una educación global y práctica para sus hijos.

El grado elegido por Sverre Magnus tiene además una particularidad relevante: está diseñado por la London School of Economics (LSE) y el título final es otorgado por la University of London.

Los profesores de Forward College imparten el currículo establecido bajo la dirección académica británica y los exámenes son evaluados por académicos de la LSE.

En la práctica, el príncipe estudiará físicamente en Lisboa, París y Berlín, pero su formación estará vinculada al sistema universitario londinense, lo que añade prestigio y reconocimiento internacional al programa.

En cuanto a los costes, la tarifa anual para los grados con dirección académica de la LSE parte de 20.600 euros, sin incluir los gastos derivados de vivir cada año en una capital europea.

La elección de Forward College marca un punto de inflexión en la trayectoria del joven Sverre Magnus, que hasta ahora ha mantenido un perfil discreto y alejado del foco mediático.

Su hermana mayor, Ingrid Alexandra, está destinada a convertirse en reina y su formación está inevitablemente condicionada por su futuro institucional, siguiendo un camino similar al de la princesa Leonor en España.

En cambio, Sverre Magnus tiene mayor libertad para orientar su vida profesional hacia ámbitos no necesariamente vinculados a la representación oficial.

Cuando llegue a Lisboa este otoño, Sverre Magnus recorrerá las mismas aulas que la infanta Sofía un año antes. Durante los próximos tres cursos, sus vidas académicas transcurrirán por las mismas ciudades europeas, aunque nunca coincidirán en campus.