Felipe y Letizia con sus hijas y la reina Sofía, cena familiar en Mallorca en un restaurante del barrio marinero de Portixol

La Familia Real, con la reina Sofía, en Mallorca, el pasado sábado, 8 de agosto. GTRES

La Familia Real ha vuelto a protagonizar una de las estampas más tradicionales del verano en Mallorca.

Este sábado, 8 de agosto, por la noche, Felipe VI (58 años) y la reina Letizia (53) salieron a cenar junto a la princesa Leonor (20), la infanta Sofía (19) y la reina Sofía (87), recuperando así una de las citas que se han convertido en habituales durante su estancia estival en Palma.

El destino elegido fue nuevamente el restaurante Mía, uno de los establecimientos preferidos de los Reyes en la isla.

El local, situado en el pintoresco barrio marinero de Portixol, recibió a la familia al completo en una velada de carácter privado que, pese a ello, no pasó desapercibida para quienes se encontraban en las inmediaciones.

El rey Felipe VI, con la reina Sofía, este sábado en Mallorca. GTRES

Mía es una dirección que Felipe VI y Letizia conocen bien. El restaurante, abierto en 2023, es el proyecto gastronómico personal del reconocido chef Guillermo Cabot. El establecimiento rinde homenaje a su hija Mia y se ha consolidado como uno de los referentes imprescindibles para comer bien frente al mar en la isla.

La propuesta del local, basada en producto fresco y una cocina de marcado carácter mediterráneo, explica en buena medida la fidelidad de los Reyes al negocio.

La relación con Cabot, además, viene de años atrás. Antes de ponerse al frente de Mía, el cocinero dirigió Ola del Mar, también en Portixol, un restaurante que la Familia Real frecuentó durante años y que contribuyó a convertir este rincón de Palma en uno de sus lugares gastronómicos de referencia.

La reina Letizia y su hija, la infanta Sofía, con Jean Henri Fruchaud, viudo de la princesa Tatiana Radziwill. GTRES

La cena de este sábado ha tenido, sin embargo, un ingrediente diferente respecto a la visita del verano anterior. En esta ocasión, además de Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, se incorporaron la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud, una persona muy cercana a la Familia Real, viudo de la princesa Tatiana Radziwill, gran amiga de la reina emérita, fallecida en diciembre de 2025.

Cabe recordar que la reina Sofía no pudo participar en esta misma tradición el pasado verano. Su estancia en Palma fue entonces especialmente breve, ya que buena parte de su tiempo estuvo dedicada a acompañar y cuidar a su hermana, Irene de Grecia, que murió el pasado enero.

La Familia Real, junto a la reina Sofía, visitó el restaurante Mia en Mallorca. GTRES

Recién llegado de Colombia, donde asistió a la toma de posesión del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, Felipe VI tuvo aterrizó de vuelta en la isla para presidir la entrega de los Premios de la 44º edición de la Copa del Rey de vela.

Para la ocasión, tanto Letizia como sus hijas han elegido vestidos largos. En el caso de las jóvenes, han optado por sendos diseños estampados. Por su parte, la Reina, se ha decantado por un diseño en un único color.

La Reina ha vuelto a demostrar su elegancia con un cómodo vestido blanco de corte fluido y largo midi, que realzaba su bronceado. El diseño, de tirantes y escote redondo, incorporaba unos sutiles bordados florales prácticamente imperceptibles.

Así, ha apostado por la comodidad sin renunciar al estilo y completó el conjunto con unas sandalias planas doradas de Pedro García. Se trata de un modelo trenzado que la infanta Sofía ya había lucido unos días antes durante la Recepción ofrecida en Marivent.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, este sábado en Mallorca. GTRES

En cuanto a las joyas, Letizia recurrió a algunos de sus accesorios más personales. Completó el estilismo con unos discretos pendientes dorados y sus dos anillos favoritos: el modelo Love, de Coreterno, y el original diseño artesanal de Karen Hallam.

Con esta aparición, la Familia Real podría haber puesto punto final a sus actos públicos de verano en Mallorca.

No obstante, está previsto que permanezcan en el Palacio de Marivent hasta el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse que podrá contemplarse desde buena parte de España.