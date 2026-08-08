Sarah Ferguson viaja en secreto a Portugal tras el nacimiento de su nueva nieta: su reencuentro con la princesa Eugenia

Una visita casi a escondidas, sin flashes y una reunión familiar ajena al foco público en el rincón más exclusivo de Portugal. Así ha sido el traslado de Sarah Ferguson (66 años) al país vecino, adonde se ha trasladado para conocer a su nueva nieta.

Según informaciones del Daily Mail y Hello!, la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor (66) ha viajado en secreto hasta el tranquilo pueblo de Melides, a pocos kilómetros de Lisboa, para reunirse con su hija, la princesa Eugenia (36), que acaba de dar la bienvenida a su tercera hija.

El pasado lunes, 3 de agosto, Eugenia dio a luz en un hospital privado de la capital lusa. Estos días está recuperándose en su casa frente al mar, valorada en 3,6 millones de libras (unos 4,2 millones de euros) en la urbanización Costa Terra, un lugar de residencia de millonarios.

Un esperado reencuentro

Este enclave de 722 acres se ha convertido en el lugar donde Eugenia reside con su marido, Jack Brooksbank y los otros dos hijos de la pareja, August Philip Hawke y Ernest George Ronnie.

Esta urbanización es, desde hace tiempo, el destino predilecto de grandes fortunas y celebridades: George y Amal Clooney cuentan con propiedad en la zona, al igual que los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes también poseen una casa de vacaciones cerca.

Esta franja costera, conocida popularmente como los 'Hamptons ibéricos', se ha convertido, desde que se mudaron, en mayo de 2022, en el nuevo centro de operaciones de la hija menor de los que fueran duques de York.

Este inesperado desplazamiento de Sarah Ferguson se produce tras dos años de absoluto silencio por parte de la aristócrata, cuya imagen pública se ha visto salpicada por sus vínculos financieros y su relación de amistad en el pasado con Jeffrey Epstein.

El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson en un acto público en Inglaterra. GTRES Gtres

La vida errante de Sarah Ferguson

En los últimos meses, el paradero de la exduquesa ha sido un periplo de refugios exclusivos. Su vida se ha convertido en una especie de fuga constante en la que ha procurado mantenerse al margen del foco mediático.

A lo largo de los últimos meses se la ha visto en distintos puntos de Europa. A cuál más discreto. Recientemente estuvo alojada en el chalet Les Gais Lutins, propiedad de su amigo y expareja, el empresario Paddy McNally, fallecido el pasado mes de julio a los 88 años.

El pasado marzo fue fotografiada en la elitista clínica MayrLife, en Austria, cuyo coste alcanza las 14.000 libras semanales (unos 16.340 euros a la semana) apurando sus días antes de que venciera el límite de estancia de 90 días permitido en la Unión Europea.

También pasó por la Clínica de Recuperación Paracelsus, en Zúrich. Un centro que la propia Sarah llegó a definir en su momento, según la prensa británica, como un "refugio seguro en medio de las tormentas de la vida".

Una royal nacida fuera del Reino Unido

La noticia del nacimiento de la princesa Eugenia se dio a conocer el pasado martes cuando el Palacio de Buckingham emitió un comunicado confirmando la feliz llegada:

"Su Alteza Real la Princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar la llegada de su hija, nacida el lunes 3 de agosto de 2026 a las 18:20 horas en un hospital de Lisboa, Portugal. El bebé nació con un peso de 6 libras y 9 onzas. Sus Majestades el Rey y la Reina y otros miembros de la Familia Real se alegraron mucho al recibir la noticia", escribía la nota.

La recién nacida, cuyo nombre aún no se ha hecho público, ocupa el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono británico, situándose por detrás de sus dos hermanos mayores, August y Ernest.

Pese a haber nacido en suelo portugués, lo que la convierte en uno de los pocos miembros de la realeza nacidos en el extranjero, el nacimiento no le otorga automáticamente la ciudadanía portuguesa.

El refugio portugués de Eugenia

Eugenia de York y su marido dividen su tiempo entre el Reino Unido y su residencia en Portugal, un estilo de vida que la princesa ha elogiado públicamente.

En declaraciones previas a HELLO!, la hija del expríncipe Andrés confesaba lo maravilloso que resulta criar a sus hijos en un entorno natural y soleado: "Les encanta nadar. El mar en Portugal es un poco más agitado, así que metemos los pies, pero Augie es como un pez. Le encanta, y en casa tenemos paredes decoradas con ballenas y delfines".

Pero el principal atractivo para la familia en Portugal es, sin duda alguna, el anonimato. En una distendida charla en el pódcast Table Manners con Jessie y Lennie Ware, Eugenia explicaba la tranquilidad con la que vive en el país vecino.

"Portugal es un sueño porque puedo ir al supermercado en ropa deportiva, con el pelo recogido en un moño, y no me importa. No me preocupa. A nadie le importa", confesaba.

Ahora, en esa misma atmósfera de discreción y calma costera, la familia disfruta de la llegada de su nueva integrante arropados por la sorprendente visita de Sarah Ferguson, quien no ha podido esperar demasiados días para conocer en persona a su nueva nieta.